Emprendimiento que busca ser amigable con el medioambiente

Fue creado por estudiantes de Tigre. Son estudiantes de quinto año del Colegio Santa Teresa de Tigre. Lo hacen en el marco del programa Aprender a emprender de Junior Achievement en Argentina. La propuesta de los estudiantes ofrece una solución ecológica, económica y con un gran impacto social.

En el marco del programa ‘Aprender a emprender’ de Junior Achievement, estudiantes del quinto año del Colegio Santa Teresa, crearon un emprendimiento de velas elaboradas con cera de soja en recipiente de cerámica. Los productos son fabricados con ingredientes respetuosos con el medioambiente, como la cera de soja; y los recipientes reutilizables de cerámica son elaborados por personas de la unidad 47 de San Martín, en el taller de alfarería que pertenece a la Pastoral Carcelaria del obispado de San Isidro.

Candle Focus es un emprendimiento de triple impacto, que busca ser amigable con el medioambiente y generar un impacto positivo en la sociedad. Por este motivo, los estudiantes en alianza con Fundación Espartanos, brindan una oportunidad de vinculación al mundo del trabajo a personas de la unidad 47 de San Martín. Los jóvenes tienen como objetivo colaborar en la transformación de la vida de personas en prisión, brindando oportunidades de integración social y un trabajo efectivo.

Los productos del emprendimiento son: velas aromáticas y velas de citronela presentadas en un cuenco de cerámica. “Como grupo cada uno presento una idea y discutiendo entre todos nos pareció un producto fácil de desarrollar y de vender. Además, realizamos una encuesta que difundimos mediante familias, amigos, conocidos y gente del entorno, en la que, por estadísticas, las velas de aromaterapia y citronela salieron como el producto con más demanda e interés del público”, contó Mateo Caratozzolo, uno de los emprendedores.

Una vez definido el producto los jóvenes se enfrentaron al reto de reunir el capital necesario para comenzar a producir, y la comunidad educativa, padres y amigos compraron acciones y se convirtieron en inversores de esta novedosa iniciativa. Así los estudiantes comenzaron la producción y dieron inicio a Candle Focus, su emprendimiento de velas aromáticas.

Candle Focus nace en el marco del programa educativo Aprender a emprender, una propuesta de aprendizaje basado en proyectos que permite a estudiantes de 15 a 18 años crear, organizar y operar un emprendimiento real. “Mediante este programa los estudiantes aprenden a asumir riesgos, tomar decisiones, superar obstáculos y trabajar en equipo. La actitud emprendedora multiplica las oportunidades, impulsa proyectos y es capaz de cumplir sueños”, concluye Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement en Argentina.

“Aprendí a manejar el dinero más conscientemente, a enfrentarme contra problemas como la inflación o la duda si ahorrar o no, vivencié que todo el desarrollo detrás de un emprendimiento no es cuestión de segundos y mejoré mis habilidades para organizar mis ideas antes de comenzar un proyecto. Además, gané conocimientos en el manejo de una empresa y aprendí que, si uno no realiza su trabajo, todo se cae”, contó Mía Celano, estudiante que participa del proyecto.

Acerca de Junior Achievement

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, habilidades digitales, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de Junior Achievement está potenciada por más de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a 12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Es una de las pocas organizaciones con la escala, la experiencia y la pasión para formar a la próxima generación de jóvenes líderes.

En Argentina, opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con sus programas a más de 1.150.000 estudiantes de todo el país.

