José C. Paz: Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Zalazar

El 12 de junio nos reunimos el CFL 402 y el CFP 401 de José C. Paz, reconocidos Centros Educativos, con la empresa paceña VILA GROUP para brindar una formación de calidad y una vía de acceso al empleo para los habitantes de José C. Paz y la región.

Establecer alianzas entre el sector educativo y el sector empresarial para garantizar una transición fluida de la EDUCACIÓN al TRABAJO.

Colaboración estratégica que promoverá la formación especializada de los estudiantes facilitando su inserción laboral y asegurando a la empresas la disponibilidad de mano de obra calificada.

Esta colaboración conjunta refuerza el compromiso para promover la capacitación y la inserción laboral querida por nuestro Intendente.

Presentes: quien escribe, Carlos Victor Carlos Zalazar (Municipalidad de José C. Paz y CFL 402), Jorge Miño (CFP 401 y CFL 402) Ariel Bulacio (CFP 401 y Secretario Copret), Ariel Sosa (Director de Empleo Municipalidad de José C. Paz y Secretario Copret), Samuel Pino (Director de Industria de José C. Paz) Diego Pino (Coordinador de Industria José C. Paz) y representantes de la empresa VILA Group.

