El Municipio de Tigre lanza la Consejería de Métodos Anticonceptivos

El Gobierno comunal da inicio a los encuentros destinados a interiorizar a la comunidad en formas de cuidado sexual. Las reuniones -que comenzarán el 24 de abril- se realizarán todos los viernes desde las 14 horas en el Centro Atención Familiar y de Salud (CAFyS) Baires, situado en Don Torcuato.

Profesionales del Municipio de Tigre brindarán reuniones destinadas a proporcionar información de cuidado sexual: los encuentros -bajo la iniciativa llamada “Consejería de Métodos Anticonceptivos”- comienzan el 24 de abril.

Las actividades son coordinadas por la Secretaría de Salud local y se llevarán adelante en el CAFyS Baires, ubicado en la calle Blandengues entre Alvear y Ombú, ciudad de Don Torcuato.

No hace falta inscripción o turno previo: quienes deseen asistir para conocer métodos anticonceptivos o interiorizarse en los que utilizan, deben acercarse a las 14 horas a dicha locación.

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