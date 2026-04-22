Trabajadores de FATE, Mondelez, Georgalos y otros sectores se movilizaron contra despidos y ajuste

La Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte convocó a trabajadores, organizaciones sociales, estudiantiles y a la comunidad en general a participar de una jornada de lucha unificada frente a los ataques que distintos sectores venían sufriendo en la región.

El martes 21 de abril, se realizó una caravana obrera que partió a las 18:30 desde FATE y recorrió distintos puntos de conflicto -Georgalos, Frigorífico Rioplatense y Lustramax- y culminó con un acto a las 21 horas en la puerta de Mondelez.

Estuvieron presentes despedidos de FATE con sus familias, docentes del SUTEBA Tigre, despedidos de Georgalos y Lustramax en lucha por su reincorporación, obreros de la agrupación Bordó en Mondelez, trabajadores de ARSAT, la familia de Alan Paz (operario del frigorífico Rioplatense que falleció allí mientras trabajaba), el sindicato de municipales de Vicente López, obreros de Finning Cat empleados de INTI y CNEA, además de estudiantes secundarios y universitarios. Entre las figuras políticas en el lugar se hallaba el legislador bonaerense del FITU, Christian Castillo.

La iniciativa se inscribió en un contexto de creciente ofensiva patronal que se expresó en múltiples conflictos laborales en la zona norte. En FATE, se denunció un lock out patronal y más de 900 despidos. En Mondelez, se registraron procesos de flexibilización laboral y persecución a trabajadores. En Georgalos, se llevaron adelante despidos y suspensiones con reducción salarial al 80%, mientras que en Lustramax se denunció el incumplimiento del fallo de reinstalación del delegado Leandro Gómez.

A su vez, en el Frigorífico Rioplatense se advirtió un avance de la flexibilización laboral que le costó la vida a un operario meses atrás. En organismos como el INTI y la CNEA, se señalaron amenazas de recortes y despidos. En paralelo, docentes y auxiliares realizaron un paro este martes por reclamos por salario, presupuesto y condiciones dignas para la educación pública.

De acuerdo con diversas coberturas periodísticas, estos conflictos formaron parte de un escenario más amplio de ajuste que impactó sobre los derechos laborales, los salarios y las condiciones de trabajo.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar los reclamos, fortalecer la coordinación entre los sectores en lucha y avanzar en una respuesta común frente a los despidos, las suspensiones, la precarización y las persecuciones.