San Isidro realizó más de 900 operativos y detuvo a 205 personas en marzo

El municipio intensificó los controles viales y el patrullaje en zonas clave. Además, durante el mes pasado se realizaron 19.000 identificaciones de personas.

Con una política de seguridad focalizada en el control y la prevención, el Municipio de San Isidro cerró el mes de marzo con un balance de gestión que arroja un saldo de 205 detenciones. Bajo la premisa de consolidar un blindaje en el distrito, los oficiales de la Patrulla Municipal, en coordinación con la Policía de la Provincia, ejecutaron una serie de operativos que apuntaron a tener un mayor control, más presencia y disuasión del delito.

Según los datos oficiales, durante el último mes se llevaron adelante 924 operativos, en los que se identificaron a 19.000 personas y se controlaron 7.926 vehículos. La estrategia central se basó en el monitoreo de los accesos compartidos con San Martín, San Fernando y Vicente López.

El sistema de seguridad es una red integral que combina patrullajes por cuadrículas las 24 horas con el despliegue de 2.646 cámaras de videovigilancia monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). Además, las 170 lectoras de patentes ubicadas en puntos estratégicos permitieron rastrear vehículos con pedidos de secuestro en tiempo real.

Los procedimientos más intensos se dieron en arterias de alto tránsito como Thames, Fondo de la Legua, Andrés Rolón y la avenida Santa Fe, zonas consideradas clave para la entrada o salida del partido.

De los 205 arrestos concretados en marzo, el desglose de las cifras revela la efectividad de los controles: 68 personas contaban con pedidos de captura activos, mientras que 58 delincuentes fueron capturados in fraganti mientras cometían un ilícito y otros 79 arrestos se produjeron por infracciones a la ley de drogas, resistencia a la autoridad y/o otros delitos menores.

Desde el COM, un equipo de 145 operadores gestionó las alertas que ingresaron a través de la línea municipal, el 911 y el programa vecinal “Ojos en Alerta”, una herramienta de participación ciudadana que trabaja sobre la base de la prevención del delito y viene ganando terreno en la zona norte.

“Todos los recursos de seguridad están desplegados en la calle. Este trabajo nos permitió consolidar, en el primer trimestre de 2026, una mejora sostenida con una baja en los delitos y un incremento en las detenciones”, destacaron desde la Secretaría de Seguridad local, subrayando que la prioridad del municipio sigue siendo la prevención activa y la presencia territorial constante.