El intendente Julio Zamora supervisó la tercera etapa de obra del Polideportivo N°19 Jose “Bocha” Marrero

El jefe comunal recorrió el centro deportivo de General Pacheco, donde vecinos y vecinas ya realizan actividades e inspeccionó el avance de la ampliación que incorpora nuevos gimnasios y un área administrativa. Actualmente, se avanza con la ejecución de la estructura de cubierta mediante la colocación de perfiles y correas metálicas.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó el Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero, ubicado en la intersección de Antártida Argentina y Corrientes, y supervisó los avances de la tercera etapa de obra. Durante la recorrida, dialogó con profesores, directivos y vecinos, interiorizándose en el funcionamiento del espacio y las necesidades de la comunidad.

“Estuvimos recorriendo este lugar y es maravilloso; va a ser un punto de encuentro para los vecinos. Contará con cuatro salones destinados a distintas actividades: uno para baile, zumba u otras propuestas similares, otro para spinning, y espacios adicionales para diversas disciplinas. Además, incluirá vestuarios, baños, un sector administrativo y todo lo necesario para que la comunidad pueda disfrutar de un polideportivo cómodo y completo. La obra avanza a buen ritmo y esperamos poder inaugurarla muy pronto”, expresó Zamora.

Y agregó: “La pileta ya es un gran atractivo por la cantidad de inscriptos que tiene, no solo por su diseño sino también por el trabajo de los profesores y la calidad de las jornadas de natación. Con esta nueva propuesta de actividades físicas y deportivas, creemos que el espacio va a potenciarse aún más y brindar mayores oportunidades para toda la comunidad”.

El Polideportivo – inaugurado recientemente – ya cuenta con una amplia participación de vecinos y vecinas que forman parte de las distintas propuestas deportivas. Actualmente, registra más de 1.500 personas inscritas y una matrícula en constante crecimiento. En paralelo, el Municipio avanza con la tercera etapa de obra, que contempla la construcción de un nuevo sector de gimnasios y un área administrativa que se integrará al complejo existente de vestuarios y pileta.

El proyecto incluye cuatro gimnasios distribuidos en dos niveles: en planta baja, con piso de madera, destinados a actividades como baile y pilates; y en planta alta, con piso de goma, pensados para disciplinas de mayor intensidad como spinning, boxeo y/o crossfit, uno de ellos en doble altura.

Además, se incorporará un área administrativa en planta baja para optimizar el funcionamiento general del sector. El edificio contará con fachadas vidriadas y un techo curvo que mantendrá la estética del natatorio, logrando una integración con el conjunto ya construido. Asimismo, el espacio será completamente accesible, con la incorporación de un ascensor que permitirá el acceso a todos los niveles.

El Polideportivo cuenta con un natatorio municipal de 800 m², que incluye una pileta semiolímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos. Quienes deseen inscribirse pueden acercarse al área de administración de lunes a viernes de 14 a 21hs.