El sistema de Salud de Tigre fue premiado por su manejo del Infarto Agudo de Miocardio

El intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con parte de todo el entramado que conforma la cartera de salud local, quienes lograron un significativo premio – entre las 135 comunas de PBA – en la modalidad “Trabajos Científicos” del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro). “Estamos invirtiendo los recursos donde hay que hacerlo, que es en la salud de los vecinos”, sostuvo el jefe comunal.

En el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” de Tigre, el intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con parte del equipo sanitario del Municipio, que fue distinguido con un premio durante el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), realizado en Mar del Plata. De dicha actividad participaron los 135 territorios de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una distinción – en la modalidad “Trabajos Científicos” – que llegó como consecuencia de una importante inversión que ejecuta el Gobierno local de manera sostenida en su sistema sanitario. Es por ello que el Municipio fue premiado por facilitar el acceso al tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio (IAM).

“Este es un reconocimiento para un sistema que se sigue perfeccionando, en este caso en materia de la patología más importante que se tiene a nivel global que son las cardiopatías que se dan en nuestros vecinos. Nos da la sensación que estamos por buen camino y que continuamos invirtiendo donde lo tenemos que hacer; en la salud de la comunidad”, señaló el intendente Zamora.

Y agregó: “Hemos crecido a lo largo de todos estos años desde una maternidad hasta los HDI y el Centro de Hemodinamia. Ahora tenemos un horizonte con el Hospital de Alta Complejidad. Queremos mostrar otra forma de mirar los problemas. La salud, la educación y el deporte son flagelos y por eso, a pesar de los ataques del Gobierno nacional respecto al modo en que nos financiamos a través de las tasas, vamos a seguir sumando infraestructura y equipamiento para nuestros vecinos”.

Durante la gestión del intendente Zamora, el área de Salud aumentó los servicios municipales debido a la demanda de los vecinos y vecinas por el colapso sanitario nacional y provincial. En ese marco, se inauguró el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, donde se resuelven consultas de pacientes que cuentan con enfermedades del corazón, siendo estas una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Este recinto es modelo y referente en la prevención, diagnóstico y tratamiento de dichas patologías dentro de la región. El lugar cuenta con camas de alta complejidad; unidad coronaria; quirófanos y un angiógrafo digital para intervenciones coronarias complejas.

Al respecto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Este es un reconocimiento a nivel científico de los pares; el segundo premio en esta modalidad en toda la Provincia y esto habla, por supuesto, de la labor que viene realizando el Municipio en este caso con la ‘Red de Infartos’ con un crecimiento paulatino. Con el SET enseñando a hacer RCP con más de 55 mil personas capacitadas; con la construcción de los HDI; y recientemente la apertura del Centro de Hemodinamia. Teniendo un intendente como Julio Zamora, que sabe para donde quiere ir con estas políticas, uno lo que tiene que hacer es guiar esas iniciativas. La salud está por encima de todo y así es como lo seguimos demostrando en todo el territorio de Tigre”.

Todo el entramado sanitario está acompañado por 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), el Hospital Materno Infantil y establecimientos especializados, como el oftalmológico y odontológico. Además, el Municipio cuenta con decenas de ambulancias del Sistema de Emergencia Tigre (SET) para garantizar la rápida atención ante cualquier eventualidad.

Presente en la actividad, Diego Lafosse, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil y colaborador de la Unidad Crítica del Centro de Hemodinamia, agradeció la presencia y el respaldo del intendente Julio Zamora, y dijo: “Fue un mimo al alma que nos dio la Provincia de Buenos Aires con este trabajo científico, donde pudimos llevar adelante toda la información de la ‘Red de Infartos’ para que hoy todos los vecinos sean atendidos en tiempo y forma”.

El encuentro de CoSaPro es un espacio de debate y puesta en común, donde trabajadores de la salud, autoridades municipales y bonaerenses construyen de manera colectiva y reflexionan sobre la actualidad a nivel sanitario en cada uno de los territorios. Las jornadas -tres en total- sirvieron para formar consensos entre los presentes y continuar consolidando el sistema de salud provincial.

Por otro lado, Norberto Bornancini, Jefe de Cardiología del Municipio de Tigre, manifestó: “Definitivamente es un premio importante para todo el sistema de Salud. Desde 2021 que venimos trabajando en este proyecto y poder recibir este premio es muy importante. Hoy el distrito cubre todos el espectro de estudios cardiovasculares y de atención; obviamente que el infarto es lo que nos saca de la tranquilidad del consultorio y requiere la alerta, pero el trabajo que se viene realizando para poder dar respuesta es fabuloso”.