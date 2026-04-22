Llega una nueva edición de Sabores de San Isidro

Más de 50 locales ofrecerán un 20% de descuento en hamburguesas

La jornada de promociones se realizará el jueves 23 de abril en comercios distribuidos en todo el municipio.

La iniciativa de la Municipalidad de San Isidro, a través de la Subsecretaría de Trabajo y Producción, propone disfrutar de una jornada gastronómica para descubrir las mejores y más diversas opciones de hamburguesas, con descuentos en los comercios adheridos y también a través de la modalidad take away.

“Sabores de San Isidro se consolidó como una propuesta que los comerciantes esperan con entusiasmo y que los vecinos aprovechan para comer sus platos favoritos con importantes descuentos. Desde el municipio y en colaboración con los locales participantes, se trata de una gran oportunidad para potenciar y dinamizar el consumo interno, y apoyar la tarea y el talento de los gastronómicos locales”, explicó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Cabe recordar que esta propuesta comenzó en 2024 y, desde entonces, dedicó ediciones a las pizzas, locros, pastas, pastelería, milanesas, parrillas, empanadas y cafés, entre otros.

Sabores de San Isidro busca apoyar y promover los comercios gastronómicos locales, destacando la diversidad y creatividad de sus propuestas culinarias. En colaboración con distintos establecimientos del municipio, se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única que refleja la identidad y calidad de la gastronomía local.

Para consultas:

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Para ver la lista de adheridos y conocer las condiciones de descuento con cada local ingresá a https://www.sanisidro.gob.ar/saboresdesanisidro