Homenaje al Papa Francisco en Malvinas Argentinas: “Tras las huellas de Francisco”

En el marco del primer aniversario de la partida del Papa Francisco, Malvinas Argentinas y su comunidad lo recordarán con un encuentro homenaje titulado “Tras las huellas de Francisco”. La actividad se realizará este sábado 25 de abril, de 15 a 19 horas, en el viaducto que lleva su nombre, entre las calles Suiza e Ing. Huergo.

La propuesta refleja la huella de Jorge Bergoglio en el corazón de su gente, e invita a los vecinos a recorrer su legado a través de stands y talleres con una cronología de su vida y obra. Además, será una oportunidad para que niños y adultos puedan conocer más sobre la figura del Papa argentino.

La jornada contará con expresiones artísticas, entre ellas música coral en vivo y la realización de un mural durante el encuentro. El cierre será con una misa a cargo de la Pastoral Juvenil Misionera de la Diócesis San Miguel, quienes, junto al municipio, organizan esta jornada homenaje.

Con motivo del evento, el viaducto permanecerá cerrado al tránsito entre las calles Suipacha e Ing. Huergo desde el sábado 25 a las 9 horas y hasta la finalización de la actividad, a las 19 horas.

Se invita a toda la comunidad a participar de este encuentro en memoria del sumo pontífice.