Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El próximo día viernes 24 de abril se llevará a cabo en José C. Paz la reunión Latinoamericana de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO.

Dos eventos por la mañana: uno a las 10.30 hs. en la Facultad de Medicina y otro a las 12.10 en la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías.

En el primero será un conversatorio sobre la agenda 2026 de la UNESCO y los desafíos actuales en Educación. El segundo versará sobre IA e Modernización de la Educación.

OTROS TEMAS

(*) SOEME presente en el inicio de los talleres con salida laboral.

El pasado 20 de abril desde SOEME José C. Paz acompañamos el Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2026 de los talleres gratuitos impulsados por la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo.

Creemos firmemente en la importancia de estos espacios de formación, que brindan herramientas concretas para el desarrollo laboral y el crecimiento de nuestra comunidad.

Como organización gremial, seguimos acompañando y fortaleciendo cada iniciativa que promueva el trabajo, la capacitación y la inclusión.

Estar presentes es también defender los derechos y oportunidades de nuestros afiliados y vecinos.

(*) En el día de ayer participamos, junto al Secretario de Deporte Rodolfo Pino, la Secretaria de Asuntos Docentes Hilda Amaya, quien escribe Secretario de la Mesa UNESCO y el Director de la Oficina de Empleo de José C. Paz,

de la apertura de los talleres y cursos de capacitación gratuitos impulsados por la Secretaría de Economía Social y Emprendedurismo de José C. Paz.

Desde la Oficina de Empleo agradecemos la invitación y destacamos la importancia de estos espacios como herramientas de formación y el aporte educativo que significa, ampliando de esta forma los conocimientos, competencias y habilidades que fortalecen el currículum y mejoran la empleabilidad de cada vecino/a.

Capacitaciones que le dan un valor agregado a la trayectoria personal y que potencian el crecimiento colectivo de José C. Paz, consolidando oportunidades de inclusión y progreso en la Ciudad del Aprendizaje.

Todas las actividades mencionadas cuentan con el apoyo del Senador Bonaerense e Intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de la Ciudad de Aprendizaje. UNESCO).