San Fernando reunió a las disciplinas fitness de sus Polideportivos en una nueva exposición

Esta edición de la Expofitness reunió a practicantes de disciplinas como taebo, kangoo, spinning, funcional, hidro, crossfit, step y boxeo que el Municipio ofrece en sus Polideportivos. Las vecinas y vecinos interesados pueden inscribirse en ellas ingresando en www.sanfernando.gob.ar/deportes2026

En el entorno único del Parque Náutico, el Municipio reunió el último sábado a los grupos de entrenamiento de alto impacto de sus Polideportivos en la Expofitness en una verdadera fiesta del ejercicio, el bienestar y la motivación. El objetivo es incentivar a más vecinos y vecinas a sumarse a las actividades.

El Secretario de Deporte del Municipio, Carlos Traverso, quien estuvo presente en el evento, dijo: “Muy contento por disfrutar esta jornada junto a muchísimos vecinos y vecinas. Esta actividad que venimos haciendo todos los años es para que puedan vivenciar las diferentes actividades de fitness que ofrecemos en los Polideportivos, y se inscriban en la que le guste. Son actividades nuevas que mucha gente no conoce, por eso ésta es una muestra abierta a todo el público para poder disfrutar de actividades como taebo, kangoo, spinning, funcional, hidro, crossfit, step y boxeo”.

“Invitamos a todos a que vengan a disfrutar el día en familia al Parque Náutico, donde todos los sábados y domingos les prestamos bicicletas y reposeras para que puedan utilizar junto al río”, concluyó el funcionario.

Las participantes del evento opinaron: “Es fantástico, la verdad que el Municipio está en todas; la pasamos genial y los profesores son geniales. Y me encanta la costanera que está hermosa”.

Otra vecina agregó: “Es excelente; venimos todos los años, nos encanta y por eso estamos acá. Lo recomiendo a todos, el Poli 1 a nosotros nos unió como una familia”.

San Fernando ofrece en todos sus Polideportivos varias actividades de fitness para que vecinas y vecinos las conozcan. Los interesados pueden inscribirse ingresando en www.sanfernando.gob.ar/deportes2026