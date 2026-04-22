Ex Combatientes de Malvinas charlaron con jóvenes del programa educativo municipal

En el marco del 44 aniversario de la Gesta del Atlántico Sur de 1982, los Veteranos de Guerra sanfernandinos brindaron una charla sobre sus vivencias destinada a los alumnos de escuelas secundarias que participan del Programa Sumate.

Como un valioso aporte histórico educativo para los alumnos y alumnas del Programa educativo municipal Sumate, un grupo de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando brindó una emotiva charla en la que contaron como vivieron la guerra de 1982 por la soberanía de Malvinas.

El Veterano Darío Sosa contó: “El sentimiento por Malvinas es cada vez más grande; más tiempo pasa y más grandes nos ponemos, por no decir más viejos, por eso está bueno que los chicos nos pregunten y consulten, porque siempre decimos que somos la parte que no está en los libros. Es muy hermoso sentir la manifestación y el recibimiento de los pibes. Todo esto es muy importante para que sigan aprendiendo”.

Otro Veterano, Eduardo Goñez, agregó: “En cada colegio que vamos, siempre surge una pregunta que nos moviliza. Estamos muy contentos porque los chicos se prestan al diálogo y están atentos, para que no se olvide la Causa de Malvinas”.

Luis Gauna, Veterano sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, relató su experiencia: “Estuve náufrago durante 30 horas, sin saber si volvería a ver a mi familia. Fue horrible”.

“Sumate” es un programa educativo del Municipio de San Fernando destinado a jóvenes de entre 12 y 17 años para el refuerzo y apoyo de su aprendizaje escolar en nivel secundario. Alrededor de 150 chicos y chicas de los barrios cercanos a las tres sedes del Programa asisten a clases con un proyecto pedagógico propio: participan de excursiones; suman actividades culturales y deportivas; tienen clases de informática; desarrollan sus primeros pasos hacia oficios que puedan brindarles salida laboral, y se vinculan acompañados de un equipo pedagógico municipal completo.

Los alumnos opinaron de la actividad con excombatientes. Michel dijo: “Nos cuentan lo que es vivir la guerra, que no sabían donde estaban yendo. Que tuvieron mucho tiempo para retirarse, pero ninguno lo hizo”. Y Pilar agregó: “Les dimos las gracias por su coraje y su valentía”.

Otra alumna, Lucía, dijo: “Para mí, Malvinas representa un punto de unión y es un sentimiento que se comparte con toda la nación. Las Malvinas siempre van a ser argentinas, sea como sea”.

Y Angelina concluyó: “Tuvimos una charla con los ex Combatientes de Malvinas que nos contaron lo que vivieron para conocer mejor nuestra historia. Fue muy lindo como lo transmitieron y muy copados con nosotros”.

El programa tiene 3 sedes y los jóvenes de entre 12 y 17 años se pueden inscribir en el horario opuesto a sus escuelas. Pueden acercarse a:

“San Ginés” → Chacabuco 4459. Tel. 4575-3444.

“Arroyo Cordero” → Sarratea 750 (Escuela de Oficios N°1, Centro Educativo Social). Tel. 4506-3638

“Virgen de Luján” → Gallo 2230. Tel. 4245-3787