Julio Zamora entregó 243 pares de anteojos nuevos a estudiantes de 9 escuelas del distrito

Fue en la EP N° 18 de Benavídez, donde el jefe comunal otorgó lentes a alumnos y alumnas en el marco del programa Para Verte Mejor. Desde su comienzo, la iniciativa del Municipio de Tigre ya benefició a más de 15.000 vecinos.

El Municipio de Tigre realizó la segunda entrega de anteojos del año del programa Para Verte Mejor, en la que se facilitaron 243 pares a estudiantes de nueve escuelas de gestión estatal del distrito. En la Escuela N° 18 de Benavídez, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora, encabezaron el evento, junto a alumnos, alumnas y autoridades de las instituciones beneficiadas.

“Es un trabajo muy importante para abordar la problemática de la agudeza visual en los estudiantes. Más de 1800 anteojos se entregan anualmente para los niños y niñas de primer y sexto grado de las escuelas públicas de Tigre. El Municipio viene trabajando hace muchos años, ya llevamos entregados más de 15.000 pares; eso habla de la política de Estado que llevamos adelante”, destacó el jefe comunal.

En esta oportunidad, la gestión local otorgó lentes a alumnos y alumnas de las escuelas primarias N° 18, N° 41 y N° 52 de Benavídez; N° 8, N° 9, N° 10 y N° 17 de Islas del Delta y N° 19 de Rincón de Milberg.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “La verdad que estamos muy contentos, una política de Estado que se viene llevando hace muchos años y esperemos que continúe en el tiempo. Les mejoramos las posibilidades de aprendizaje y de crecimiento intelectual a los chicos con dificultades visuales. Todos los años hacemos recorridas por todas las escuelas públicas, evaluando la salud visual de primer y sexto grado y a partir de eso identificamos a los que pueden tener algún problema que podamos corregir con una importante entrega de un par de lentes”.

Por otro lado, la vicedirectora de la Escuela Primaria N° 18, Liliana Fretes, indicó: “El programa me parece espectacular. Yo lo viví antes como docente y ahora me toca vivirlo como vicedirectora. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de asistir al médico para ser revisados. Se entusiasman mucho cuando viene el intendente. Además, la gestión en Educación me parece muy buena. Nosotros tenemos baños nuevos y en todo lo que se pide siempre tenemos una respuesta”.

Para Verte Mejor es desarrollado junto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre y se lleva adelante en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE), con el objetivo de asistir a aquellos estudiantes de las escuelas primarias y especiales con dificultades en la visión.

