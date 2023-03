En la Semana de la Memoria, el Municipio de Tigre acompañó la marcha al ex astillero Astarsa

El intendente Julio Zamora participó del acto en homenaje a los trabajadores desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. En la ceremonia realizada en la Plaza Canal por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, estuvieron presentes referentes de los Derechos Humanos, ex empleados, familiares de las víctimas, vecinos y vecinas.

En conmemoración al 50° aniversario de la toma del ex astillero Astarsa, el Municipio de Tigre acompañó a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte en una marcha desde la Plaza Canal hasta el predio donde funcionaba la empresa, en homenaje a los trabajadores víctimas de la última dictadura cívico-militar. La ceremonia contó con la presencia del intendente Julio Zamora, la concejala Gisela Zamora, referentes de los Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y miembros de la comunidad.

“Como todos los años estamos participando de la macha a Astarsa, que se encuadra dentro de las actividades por la Semana de la Memoria. Se trata de un ciclo de actividades que tiene el objetivo de recordar hechos trágicos en la historia argentina que tuvieron su correlato aquí en Tigre. Junto a los vecinos, vecinas y distintos organismos de la comunidad, mantenemos en alto el símbolo por los Derechos Humanos que representa la bandera de Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo el jefe comunal.

El acto comenzó durante la tarde en la Plaza Canal, donde se presentaron diferentes oradores y se realizó el espectáculo de la murga El Aguante. Luego, encabezaron la marcha ex empleados y las familias de los desaparecidos. Al llegar al predio donde funcionaba la empresa se leyó un poema de Pablo Neruda y se brindaron unas palabras a la memoria de las víctimas.

“El Municipio de Tigre cuenta con el área de Derechos Humanos que es una política de varios años a nivel local y que nos parece importante sostener, articular con los organismos referentes y difundir lo que fue el drama de la dictadura con los detenidos-desaparecidos, entre otras agendas que intentamos de alguna manera llevar a todos los sectores de la comunidad. Esto tiene un impulso a través de la figura del intendente Julio Zamora, quien está presente en el acto y que se reconoce el trabajo que ha impulsado desde su mandato”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

Graciela Villalba, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte e hija del trabajador desaparecido del ex astillero Astarsa, Juan Villalba, mencionó: “Solemos hacer este acto en conmemoración a los trabajadores de toda la zona norte, especialmente Astarsa por ser un lugar emblemático. Pretendemos que la memoria se siga extendiendo y que no se pierda en el olvido, que cada año recordemos y venga gente nueva a querer saber la historia de lo que pasó en 1976, con todo lo que acarreó en los años siguientes. Es bueno que estemos y nos encontremos con los compañeros de siempre”.

Claudia María Boncio, hija de Carlos Ignacio Boncio, trabajador desaparecido de los Astilleros Mestrina, dijo: “Es una emoción muy fuerte donde se mezcla todo. Es triste y alegre porque no los tenemos pero los recordamos. Hay que seguir sembrando memoria para que no se vuelva a repetir y las generaciones futuras no pasen lo que pasaron nuestras familias”.

El ex Astillero Astarsa era una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada, donde trabajaban 1.500 empleados y que ocupaba un predio de 44 hectáreas sobre el Río Luján. La comisión gremial interna en 1973 tomó las instalaciones como consecuencia de un accidente fatal, que lo convirtió en un hecho referente para la historia del sindicalismo. Durante el último golpe de Estado cívico-militar, 60 empleados fueron secuestrados, de los cuales 16 siguen desaparecidos. En 2014 reconoció al espacio como Lugar Histórico Nacional y en 2019 el Municipio instaló un cartel que señala el sitio, conocido como La Anguilera.

El Municipio de Tigre lleva adelante la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia con diversas propuestas para los vecinos y vecinas. La iniciativa continuará con las siguientes actividades:

Lunes 20 de marzo a las 9 hs

Armado de siluetas con sobrevivientes y familiares de desaparecidos de Tigre en el Hospital de Pacheco.

Martes 21 de marzo

Armado de siluetas con familiares de desaparecidos y vecinos de Tigre.

10 HS. | Escuela Secundaria N° 18, Barrio San Pablo, El Talar.

13 HS. | Escuela Secundaria N° 1, El Talar.

Miércoles 22 de marzo a las 17 hs

Esquina de la Memoria. Chacabuco y Ruperto Mazza, Tigre.

Roberto Vivas y Zunilda Dearmas.

Jueves 23 de marzo a las 19 hs

Se saldrá a pegar las siluetas con familiares, vecinos de Tigre y estudiantes.

Viernes 24 de marzo

Marcha junto a organismos de Derechos Humanos en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Para más información contactarse con el área de Derechos Humanos a través de su Facebook: Derechos Humanos Tigre o vía mail [email protected]

