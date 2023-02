Miles de familias disfrutaron las tres jornadas del Gran Corso de San Fernando

El mejor Carnaval de la provincia llenó la Av. Avellaneda de música, color y ritmo, con el pasaje de 19 murgas y el cierre en cada jornada de la Escuela de Samba “Unión Sanfernandina”. En total, durante los tres días, más de 200 mil personas disfrutaron el corso. “Esta es una fiesta familiar a la que viene todo San Fernando, la fiesta popular más importante de nuestro distrito que se vive en familia, donde nos encontramos, nos divertimos y pasamos buenos momentos”, dijo el Intendente Juan Andreotti.

Durante tres jornadas, la avenida Avellaneda fue escenario del Gran Corso Familiar 2023 del que participó una multitud de vecinos. La programación incluyó el desfile de 19 murgas, con el cierre cada día de la Escuela de Samba “Unión Sanfernandina” con su temática “Ajindé, El Universo nos Guía”, además de juegos, sorteos, sorpresas e invitados especiales.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti -acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio y la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti, junto a otros funcionarios- entregó trofeos y placas a cada murga en reconocimiento a su participación, y señaló: “Es una alegría disfrutar de tres noches de Carnaval donde pasaron murgas de cada uno de nuestros barrios y cerró cada noche Unión Sanfernandina, la Escuela de Samba con sus más de 300 integrantes. Es una fiesta familiar a la que viene todo San Fernando, la fiesta popular más importante de nuestro distrito que se vive en familia, donde nos encontramos, nos divertimos y pasamos buenos momentos”.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este trabajo, a los empleados municipales y sobre todo a cada una de las familias que vinieron a disfrutar junto a nosotros esta maravillosa fiesta”, concluyó el Jefe Comunal.

El director de la murga “Los Tigres de Victoria” y presidente de Murgas en Red San Fernando Marcelo García, dijo: “Es emocionante todo este marco, y la ayuda del Intendente Andreotti para que las murgas mejoren. Acá tratamos de demostrar todo lo que hacemos durante el año”.

“Junto con el Municipio tenemos un programa de reciclaje, de salud y seguridad en el hogar; recorremos todos los barrios y nos premian, y así podemos sacar las murgas adelante; gracias a los que nos ayudan tenemos todo esto. Y agradecemos al equipo del Municipio porque están trabajando a full, una maravilla”, concluyó García.

Durante el Carnaval, la animación estuvo a cargo de los conductores invitados Alejandro Beltzer, Mariano De La Canal, Antonella Fonte, y Lara Simone, quien dijo: “Estoy feliz de participar un año más de este Gran Corso Familiar de San Fernando; desde la conducción lo vivo desde el minuto cero, y realmente es un orgullo para nuestro país que exista un corso así”.

Su compañero Mariano de la Canal agregó: “El Corso cada año está más grande; no puedo creer como se renueva, se reinventa y cada vez es más fiesta, más gente y más color. Estoy emocionado porque nos hayan convocado”.

Y Nazarena Vélez concluyó: “Estuvo espectacular la gente, la organización, todo. Vengan a la avenida Avellaneda, porque todo lo que se vive es espectacular gracias al esfuerzo de la gran familia de San Fernando”.

También estuvieron presentes ídolos del Club Atlético Tigre como Carlos “Chino” Luna, el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito, quien dijo: “Vivo en San Fernando y para mí es un gusto enorme poder acompañar al Intendente Juan Andreotti y a toda la gente en esto tan lindo para todos los sanfernandinos. Lo más importante es que se hace de corazón, es sano y se brinda a los vecinos un entretenimiento al que quizá normalmente se les hace difícil acceder, y con el Corso tienen 4 días muy lindos donde dejan de lado los problemas del día a día”.

Y el ex futbolista Martín “Patito” Galmarini agregó: “Cada vez que me invitan y puedo vengo. El año pasado vine, y estoy contento por ver lo bien que la están pasado todos. Cada día sale más lindo; me contaron que tuvieron que agregar dos cuadras más por la cantidad de gente que vino, así que la convocatoria de San Fernando es espectacular”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich