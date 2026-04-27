Luis Vivona, impulsor de la Ley Vino Buenos Aires, se recibió de Sommelier

El diputado provincial y referente de la vitivinicultura bonaerense y del municipio de Malvinas Argentinas obtuvo su título oficial en el histórico Centro de Enólogos de Buenos Aires. El trayecto académico refuerza el compromiso con el sector productivo y la profesionalización de las políticas públicas que fomentan la industria local.

En un acto que resalta la importancia de la formación técnica para el desarrollo provincial, se llevó a cabo la entrega de títulos en el Centro de Enólogos de Buenos Aires, institución fundada en 1945 y pilar en la excelencia de nuestra vitivinicultura.

Este logro también dialoga con una trayectoria política estrechamente vinculada al desarrollo del sector. Como impulsor de la Ley Provincial N° 15.404 “Vino Buenos Aires”, aprobada por la Legislatura bonaerense el 16 de diciembre de 2022 y promulgada el 9 de enero de 2023, Vivona promovió un hito para la producción vitivinícola de la provincia. La norma -pionera en Buenos Aires- estableció un régimen integral de promoción para fortalecer a productores y bodegas, incentivar inversiones, desarrollar el enoturismo y consolidar una identidad vitivinícola bonaerense con proyección nacional e internacional.

La sanción de la ley significó un punto de inflexión para una actividad que venía creciendo y encontró, a partir de ese marco normativo, una herramienta concreta para potenciar su expansión. Desde entonces, Vivona viene acompañando activamente ese proceso, articulando iniciativas para visibilizar al sector y seguir ampliando oportunidades para la producción local.

En ese contexto, la obtención de su título como sommelier suma una nueva dimensión a ese compromiso: no sólo desde la promoción legislativa, sino también desde el conocimiento técnico y la profesionalización. Un paso que reafirma una convicción sostenida: impulsar políticas públicas con raíces en el territorio y conocimiento de la actividad.

“Tomé con mucha responsabilidad seguir formandome para acompañar con más herramientas a esta industria que tiene un enorme presente y mucho futuro para la Provincia”, expresó Vivona.

Finalmente,Vivona brindó un agradecimiento especial a Alfredo Yornet, presidente de la institución, y a representantes del laboratorio de Microbiología de la Universidad de Quilmes, con quienes promueve la ciencia aplicada a la vitivinicultura.