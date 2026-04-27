83° aniversario de Las Tunas: Zamora participó del multitudinario evento en la plaza Soldados de Malvinas

El intendente de Tigre acompañó a la comunidad en la jornada organizada por el Municipio en el barrio de la localidad de General Pacheco. Participaron artistas locales y también se realizó la entrega de reconocimientos a instituciones y vecinos del territorio.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la jornada organizada por el Municipio de Tigre en el marco del 83° aniversario del barrio Las Tunas. El multitudinario evento se realizó en la plaza Soldados de Malvinas.

“Es una fiesta donde reconocimos a vecinos y vecinas con una larga trayectoria en el barrio. Se nota que hay un trabajo en la comunidad a través de los merenderos, sociedades de fomento y otras entidades. Hay una labor muy fecunda con las instituciones de Tigre”, indicó el jefe distrital.

La jornada comenzó en horas de la tarde, donde hubo música de artistas locales en vivo y propuestas para toda la familia. También, estuvieron presentes los artesanos de la feria Origen Tigre y stands de Tigre Saludable; Tarjeta Soy Tigre; Mujeres, Géneros e Infancias; Educación; Cultura y Deportes.

“Desde el Municipio promovemos el encuentro. El barrio tiene muchos desafíos por delante que tenemos que afrontar juntos y queremos que Tigre sea el faro. Vemos muchas familias disfrutando de los juegos: estos espacios son importantes porque es donde intercambiamos con los vecinos y vecinas”, enfatizó Gisela Zamora.

En el evento, Julio Zamora y su equipo de trabajo entregaron reconocimientos y entidades de bien público y personalidades destacadas del barrio, entre quienes se encontraron ex combatientes de Malvinas. Además, los funcionarios recorrieron el espacio público y dialogaron con los vecinos sobre las problemáticas actuales. Para finalizar, realizaron el tradicional corte de torta.

“Hace muchos años que vivo acá, están buenas estás actividades porque los chicos se divierten. Vine con mi familia y es importante compartir un poco al aire libre”, señaló Adrián vecino de la localidad.

Durante la jornada, la Secretaria de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre montó un operativo preventivo que contó de agentes del Centro de Operaciones Tigre, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre.