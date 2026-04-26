Julio Zamora mantuvo una reunión con curas de diferentes localidades de Tigre

Durante el encuentro, el intendente y representantes religiosos expusieron sus experiencias sobre las problemáticas sociales actuales y realizaron un espacio de debate, donde el jefe comunal destacó las importantes políticas públicas que ejecuta el Municipio en materia de educación, desarrollo social, salud y empleo, entre otras aristas.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos sociales y conocer de primera mano las problemáticas barriales, el intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con curas de diferentes puntos del Municipio. La jornada se realizó en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

“Es importante el trabajo articulado con las diferentes instituciones que habitan el territorio. Estas reuniones son fundamentales para conocer las necesidades de la comunidad, por eso es importante realizar acciones de cercanía destinadas al vecino y la vecina”, indicó Zamora.

Durante el encuentro, los presentes analizaron y disertaron sobre la coyuntura actual en materia social y económica. En esta línea, llevaron a cabo una mesa de trabajo donde el jefe distrital y autoridades del Poder Ejecutivo expusieron medidas que realiza la comuna en materia de educación, desarrollo social, empleo y salud, entre otros ejes cruciales para el día a día de los vecinos y vecinas.

Además, los sacerdotes presentes dieron a conocer sus experiencias en los diferentes puntos de Tigre y acordaron trabajar en una agenda conjunta con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas barriales destinadas al bienestar de la comunidad.