El Municipio de Tigre realizó capacitaciones de RCP para adultos mayores en Rincón de Milberg y Don Torcuato

El Gobierno local llevó adelante cursos de reanimación cardiopulmonar en el Centro de Jubilados, Pensionados y Personas de la Tercera Edad Eterna Juventud y en la Agrupación de Jubilados y Pensionados San Marcelo. Estas jornadas itinerantes están destinadas a adultos mayores y cuentan con una gran participación de vecinas y vecinos.

El Municipio de Tigre llevó a cabo talleres de RCP para adultos mayores en las localidades de Rincón de Milberg y Don Torcuato. Esto tiene como objetivo continuar acercando herramientas a la comunidad para que puedan actuar con seguridad y rapidez ante una emergencia cardíaca o respiratoria.

Durante los encuentros, se brindaron conocimientos clave sobre técnicas de RCP y cómo actuar ante una emergencia, promoviendo espacios de aprendizaje y prevención. Las jornadas se llevaron adelante en el Centro de Jubilados, Pensionados y Personas de la Tercera Edad Eterna Juventud y en la Agrupación de Jubilados y Pensionados San Marcelo.

Para participar de los próximos cursos, consultar en Facebook: “Adultos Mayores TIGRE”; por mail a [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.