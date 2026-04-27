En José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje…

Proyección provincial e internacional

Después del exitoso evento realizado por José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO y la cada vez más consolidada figura de Mario Alberto Ishii como líder político en su proyección provincial e internacional, en este municipio del conurbano se sigue apostando decididamente a favor de la educación de vanguardia y calidad.

Es así que en Avenida Perón y a metros de la ruta 197, en una arteria más que transitada se puede leer: “El Trabajo Dignifica: Centro de Formación Profesional”

Formación Profesional tiene la ventaja que brinda habilidades concretas que el mercado pide hoy. En pocos meses ya puede trabajar, sin esperar años de carrera. Además actualiza conocimientos para nuevas tecnologías, oficios y demandas. Ideal para reinventarse . Junto a esto, conecta directo con empresas. Electricidad, gastronomía, programación, estética, gasista son oficios con alta demanda y buen pago. Con horarios flexibles. No necesitás secundario completo en muchos cursos a la par que da herramientas para trabajar por tu cuenta y generar tus propios ingresos desde el primer día.

En resumen: es la vía más corta entre “quiero trabajar” y “estoy trabajando”, con título oficial que te respalda.