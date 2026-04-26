José C. Paz se consolida como referente global en el cierre del Encuentro Anual Unesco

Bajo el liderazgo del Dr. Mario Ishii, el distrito fue sede de tres jornadas históricas donde la educación, la tecnología de vanguardia y la justicia social marcaron la agenda internacional.

El municipio de José C. Paz se transformó en el epicentro de la educación mundial al albergar el primer Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Durante tres días intensos 22, 23 y 24 de abril, el Dr. Mario Ishii, en su rol de Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje para Latinoamérica, encabezó este foro internacional que convocó a autoridades de la región y representantes de la UIL UNESCO con el objetivo de profundizar el aprendizaje a lo largo de la vida como herramienta de transformación estructural.

RELEVANCIA ESTRATÉGICA DEL ENCUENTRO

La importancia de este evento trasciende la frontera municipal, posicionando a José C. Paz como un faro de gestión pública donde la educación y la salud convergen de manera exitosa. La cumbre no solo permitió el intercambio de experiencias académicas con delegaciones de México y Uruguay, sino que ratificó al distrito como un modelo de inversión en infraestructura del conocimiento. La presencia de la Red Global en suelo paceño demuestra que el desarrollo social es una realidad tangible cuando existe un compromiso político con el acceso equitativo a la tecnología y la formación profesional.

CRONOLOGÍA DE LAS JORNADAS

El desarrollo de las actividades comenzó con la Sesión Plenaria de Alcaldes, una instancia de alto nivel donde se definieron estrategias de aprendizaje con alcance mundial. Este bloque culminó con la firma de un Memorándum de Entendimiento que consolida el compromiso colectivo para fortalecer las políticas educativas municipales. Durante la firma, el Mario Ishii subrayó la importancia de encabezar este debate sobre estrategias globales desde una perspectiva latinoamericana.

La jornada de cierre inició con una recorrida institucional que permitió a las delegaciones conocer el potencial sanitario del Hospital Oncológico Municipal, referente por su tecnología china HAIFU y su equipo PET gratuito de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNPAZ, se llevó a cabo un conversatorio sobre la transformación del empleo y las habilidades necesarias para las nuevas generaciones, resaltando el vínculo entre el ámbito académico y el mercado laboral tecnológico.

El punto culminante tuvo lugar en la monumental Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial. Allí se descubrió el monumento “Ciudad del Aprendizaje” y se brindó una disertación masiva sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la pedagogía moderna. En un despliegue de innovación, el Senador Mario Ishii -acompañado por tecnología robótica humanoide y cuadrúpeda- anunció la implementación de la entrega de buzos de egresados para los estudiantes del distrito, reafirmando el apoyo del Estado en cada etapa escolar. También hubo charla debate sobre la aplicación de IA en la enseñanza donde se expuso la importancia de modernizar la educación a través de las herramientas que hay para los docentes, ya que en la actualidad, se denota la sobrecarga y superación por la tecnología que traen los alumnos a las aulas. “Con ello, buscamos ofrecerles mejores y modernas herramientas a los docentes y que ejerzan su profesión de la mejor manera”, enfatizó Ishii.

Estuvieron presentes durante las jornadas de estos días: De Argentina: José Eduardo Lauritto (Intendente Concepción del Uruguay); Jorge Mario Emiliano Durand (Intendente Salta); Eduardo Accastello (Intendente Villa María); Matías Leonardo Torres Cena (Intendente Laguna Larga); Rossana Sosa Zitto (Vicealcaldesa, Concepción del Uruguay); Alicia La Terza (Secretaria de Educación, Córdoba); Marcos Acevedo (Secretario de Gestión Cultural y Educativa, Municipalidad de Tafí Viejo); Camilo García de la Cruz (Coordinador de Proyectos Internacionales, Firmat); Cecilia Altamirano (Educación, José C. Paz); Agostina Milanesi (Coordinadora de la Unidad de Financiamiento de Proyectos, Salta); Claudia Vilte (Coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Salta); Martha Pini (Punto Focal, La Matanza); Federico Brugaletta (Focal Point Concepción del Uruguay); Gabriel Ríos (Punto Focal, Villa María); Eros Barsotti (Concepción del Uruguay); Mónica Astore (Coord. Educación, San Justo). De Uruguay: Ernesto Fernandez Polcuch (Director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo). De México: Eduardo Medécigo Rubio (Alcalde de Mineral de la Reforma); Mauro Abraham Ordaz Vázquez (Secretario Técnico, Mineral de la Reforma); Cristopher Richard Martínez Ozumbilla (Secretario del Ayuntamiento, Mineral de la Reforma); Carla Jonguitud Mendarozqueta (Directora Gral. de Desarrollo Económico y Bienestar, La Paz); Samantha Esparza Hernández (Presidenta del Sistema Municipal DIF, Mineral de la Reforma); Luis Abraham González Arenal (Secretario Ejecutivo Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica); Adrián Hernández (Coordinador Técnico, Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica); Andrea Betancourt y Paulina Porras (Dir. Gral. de Desarrollo de Desarrollo Económico y Bienestar, La Paz); Santiago Cano Esparza y Zoé Medécigo Esparza.