Nardini viajó a Dolores para firmar un convenio de promoción turística interdistrital

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, se reunió en la ciudad de Dolores con su par Juan Pablo García, para firmar un convenio de promoción y difusión de actividades turísticas, culturales, deportivas y educativas del distrito bonaerense. Ambos dirigentes mantienen una relación de amistad y trabajo conjunto en diferentes áreas del Estado desde hace años.

Durante la jornada, recorrieron obras y espacios emblemáticos de la ciudad, como el Microestadio Arturo Illia, reacondicionado para múltiples disciplinas y actividades culturales, el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri y el Parque Termal Dolores.

Reconocida como el Primer Pueblo Patrio desde su fundación en 1817, Dolores conjuga patrimonio histórico y arquitectónico con una intensa vida cultural y deportiva, destacándose por celebraciones populares como el Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra, además de espacios como el Polo Cultural Abel Fleury y el Museo Brughetti Castagnino.

El convenio firmado contempla, además de la promoción de estos atractivos, un beneficio especial para los vecinos de Malvinas Argentinas: un descuento del 30% en la entrada al Parque Termal Dolores, favoreciendo el turismo de cercanía y el disfrute de experiencias de bienestar y recreación en un entorno natural que entrará en vigencia en los próximos días.

Nardini subrayó: “La situación económica es compleja y difícil, pero este convenio les da a las familias de Malvinas la posibilidad de hacer turismo social y recreativo a pocas horas de casa. Es una oportunidad para que grandes y chicos disfruten de un lugar precioso como Dolores, con infraestructura de primer nivel. Además, conocer la experiencia de un municipio que ha desarrollado con fuerza el turismo de cercanía nos permite aprender y pensar cómo adaptarlo con nuestra impronta en Malvinas Argentinas”.

Por su parte, García destacó: “Estamos contentos de recibir a un amigo como Leo, y de trabajar en este hermanamiento de ciudades. Este parque termal está a solo dos horas de Malvinas, en un destino accesible, vinculado a una ciudad con mucha historia, gastronomía, patrimonio arquitectónico y espacios verdes. Con este convenio, los vecinos tendrán un 30% de descuento en el ingreso, fortaleciendo el turismo de cercanía. Además, este intercambio nos permite aprender de la experiencia de Malvinas, un distrito modelo en salud e infraestructura, y compartir nuestra fortaleza en el desarrollo turístico”.

El encuentro reafirma el compromiso de ambos municipios de construir lazos de cooperación, compartir experiencias de gestión y promover la integración regional a través del turismo, la cultura, el deporte y la salud.