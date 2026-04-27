San Isidro abrió una nueva sede de la Escuela municipal de Boxeo

Está ubicada en el Campo de Deportes N°2 de Boulogne. Ya están abiertas las inscripciones para participar de las clases que comienzan el 4 de mayo.

El Municipio de San Isidro inauguró una nueva sede de la Escuela de Boxeo en el Campo de Deportes N°2 (Gurruchaga 2020, Boulogne), que se suma a la que ya funciona desde hace dos años en el Campo 1 de Beccar y que cuenta con más de 200 alumnos. La actividad es abierta para vecinos a partir de los 12 años.

Las inscripciones para las clases en el nuevo gimnasio ya están abiertas y se realizan a través de sanisidro.gob.ar/escueladeboxeo. Las clases comenzarán el 4 de mayo y se dictarán los días lunes, miércoles y viernes por la mañana en tres turnos (a las 8:30, a las 9:30 y a las 11:00) y por la tarde en cuatro turnos (a las 15:30, a las 17:00, a las 18:00 y a las 19:00).

El Municipio busca a través de esta disciplina promover el boxeo como actividad deportiva que fomenta la salud, la disciplina y el trabajo en equipo; y capacitar sobre los valores que el boxeo transmite, tales como el respeto, la perseverancia, la humildad y la superación personal.

La Escuela de Boxeo preparará a los participantes para la competencia en este deporte, tanto en el ámbito amateur como profesional, y a quienes deseen practicarlo de manera recreativa, asegurando una formación completa que incluya la técnica, la estrategia y el acondicionamiento físico. Siempre atendiendo tanto el aspecto físico como el social y emocional de los estudiantes, y fomentando un ambiente de camaradería, solidaridad y respeto entre los alumnos.