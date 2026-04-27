Mario Ishii no coincide con los datos del Observatorio de la UCA

“No están reflejando la realidad de la crisis que es más profunda en Argentina”, sostuvo.

Por: Oscar Dufour (Agencia del Plata) “La pobreza en Argentina y la desocupación es extrema” afirma el senador Mario Ishii, cuestionando la representatividad de las estadísticas nacionales frente a lo que se observa en el territorio y, “lo que se mira con atención en cada rincón del País”.

El Vicepresidente 1° del Senado Bonaerense y miembro de la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)y enfatiza que los datos más recientes de la ’Encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)’ no reflejan la realidad. Expresa que la desigualdad se profundiza “de mil maneras” y que las mediciones oficiales pueden estar “sobrerrepresentando” la mejora económica, ya que no ahonda minuciosamente en las carencias multidimensionales (vivienda, salud y nutrición) que afectan a toda la Argentina. Deberían rever la información, sostiene Ishii.

“Respeto el profesionalismo de la UCA, pero en su última Encuesta de la Deuda Social Argentina se equivocan: los estudios de nuestros encuestadores muestran que en todo el País el 52% de la población no come regularmente y que la pobreza llega al 73% y sigue en tendencia ascendente. Entre quienes viven en las calles, el 70% lleva en esa condición 2 años o menos”.

El ‘nestorista’ Mario Ishii sostiene que las recientes estadísticas no capturan la precariedad extrema que persiste en los barrios más vulnerables y, suma “lo que se mira con atención en cada rincón del País”.

Esta revelación formulada por el senador peronista se materializó el pasado 20 de abril de 2026 con la presentación de un Proyecto de Ley en el Senado de la Provincia de Buenos Aires para declara la emergencia alimentaria y ntricional por 18 meses, donde reclamó reasignar partidas presupuestarias con “criterios de estricta prioridad social”.

El senador peronista Mario Ishii también cuestiona la representatividad de las estadísticas nacionales, como la reciente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que no plasma, entre otros, el aumento de los servicios públicos, los combustibles, las “tarjetas explotadas, los hospitales colapsados, la falta de insumos y vacunas, ante una población empobrecida, con un estado de angustia y depresión”, dijo.