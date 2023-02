El feriado de Carnaval 2023 movilizó a 2.925.000 turistas y dejó un impacto económico directo de $106.704 millones

Viajaron 6,4% más de personas que en el Carnaval 2022, que había sido récord. El gasto total, a precios constantes, creció 15,3%. El tiempo acompañó con días de sol, pero también de frío, que se sintió en todo el país. La gente viajó igual para concurrir a los carnavales, donde no quedó ciudad sin festejos. Un destacado de este año fue la mayor presencia, y más diversa de lo habitual, del visitante internacional.

El primer fin de semana largo del año, el Carnaval, batió todos los récords. Viajaron casi tres millones de turistas por la Argentina, 6,4% más que el año pasado, y dejaron un impacto económico directo de $106.704 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Esto representa un 15,3% más, a precios constantes, frente al mismo fin de semana del 2022.

El fin de semana de cuatro días superó incluso los registros de Semana Santa y se estaría posicionando como el más importante y transitado del año, contando el calendario de feriados.

El gasto diario, que promedió los $9.600 por persona, aumentó 14,1% (también medido a precios constantes).

La estadía media fue de 3,8 días, levemente inferior al año pasado (4 días) que responde en parte a la intención de reducir costos, pero también a que se eligieron destinos más lejanos que lo que fue la temporada pasada, cuando todavía el Covid estaba amenazante.

Hay que sumar a ellos la cantidad de excursionistas que viajaron de una ciudad a otra a presenciar carnavales y espectáculos. Para los empresarios del sector, el feriado fue bueno y se trabajó a pleno. Muchas ciudades colmaron sus alojamientos ya con las reservas previas, sin lugar para quienes llegaron sobre hora.

El tiempo no comenzó bien, con un viernes nublado, frío y lluvioso en muchas ciudades, pero fue mejorando para el sábado, cuando con algunas nubes de paso, el sol brilló en el país entero. Igual, el día fue fresco, con temperaturas mínimas que llegaron a los 2 grados y máximas de 26. Desde el domingo el tiempo comenzó a ser más caluroso, con máximas de hasta 36 grados en algunas regiones ya sobre lunes y martes.

El Carnaval es una convocatoria concentrada en los festejos alrededor de comparsas, murgas, música, guerra de espumas, donde se contagia energía y los turistas se mezclan con la población local. También es una buena fecha comercial, donde los visitantes gastan y los negocios por unos días vive al ritmo de la música.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el Litoral y el Norte argentino. Pero también las ciudades de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, que cada año son más sofisticados.

Consideraciones Generales

El feriado de Carnaval no defraudó, y hasta sorprendió en algunas localidades por los altos niveles de convocatoria.

El calendario de fiestas fue muy amplio y para todas las preferencias, donde cada región le va poniendo un toque distintivo a sus festejos. Algunas en corsódromos, otras en sierras, valles, playas y calles.

Es el doceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales. Y como lo llegó a ser en sus épocas de esplendor, volvió a ser una festividad popular.

Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, más de 900 mil personas se movilizaron en avión, tren y micros de larga distancia por el país, durante el fin de semana. Unos 170 mil pasajeros fueron transportados por Aerolíneas Argentinas, un 15% más que para la misma fecha en la prepandemia.

Provincia de Buenos Aires. A pesar del frío del viernes y sábado, miles de turistas se trasladaron a las playas bonaerenses. En Mar del Plata, los hoteles y casas de categoría fueron los primeros en llenarse y la ocupación promedió el 90%. Entre el mediodía del viernes y el sábado, ingresaron un promedio de 800 vehículos por hora a la ciudad costera. A su vez, los trenes llegaron completos y el sábado, por ejemplo, se informó el arribo de 304 micros de larga distancia. El gran Corso Central reunió a miles de personas, con espectáculos de renombre gratuitos. En tanto, en el Partido de La Costa la ocupación fue casi plena, 95% de las 28 mil plazas hoteleras del distrito. En Pinamar, el hospedaje superó el 90% de las 25 mil plazas disponibles, a las que se sumaron miles de propietarios no residentes que ocuparon sus casas. En el balneario de Monte Hermoso, se colmaron las 3.500 plazas hoteleras y las 15.000 de cabañas. Lo mismo en los balnearios Pehuén Co, donde se ocuparon sus 5000 plazas y de Carhué, reconocida en el mundo por sus aguas hipermarinas, donde también se colmaron sus 2000 plazas. Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este, La Lucila, San Bernardo, Mar de Ajó, Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Las Gaviotas, Mar Azul, todos ellos fueron muy concurridos. Por su parte, en el interior se destacaron Sierra de la Ventana, con sus 7500 plazas ocupadas, Tandil, San Pedro, San Antonio de Areco, Lobos, Tigre, Junín y Chascomús, donde más de 1.200 niños y 30 mil personas concurrieron al carnaval infantil que tiene ya una historia de 43 años.

Ciudad de Buenos Aires. Con 34 corsos y 100 agrupaciones murgueras, más de 94 mil turistas nacionales e internacionales ingresaron a la urbe. Según estimaciones del Observatorio de Turismo del Entur, el gasto total superó los $4.985 millones y la ocupación hotelera promedió el 70%. Bares, restaurantes, teatros, cines, museos, exposiciones, parques y shoppings estuvieron repletos los cuatro días. Algunas de las actividades que atrajeron público, fueron la exposición de Vida y Obra de Frida Kahlo, el show de Fuerza Bruta, y la Chorifest, que ofreció 30 puestos y food trucks con una gran variedad de choripanes en el Hipódromo de Palermo.

Catamarca. Con una estadía media de 3,6 días, la provincia tuvo ocupación plena en El Rodeo, Antofagasta de la Sierra, Paclín y Los Altos. A su vez los registros fueron de 95% en Fiambalá y Las Juntas, y de 80% en Santa María, Tinogasta y Recreo. Todas las ciudades prepararon festejos, y el fin de semana dejó mejores registros que años anteriores. Fue muy importante en ese crecimiento la promoción que viene realizando el distrito en grandes citas del país, donde se hace presente para difundir sus atractivos. Tanto la ciudad capital, como las del interior, tuvieron una agenda de Carnaval muy amplia, y definida por la identidad particular de cada municipio. Los visitantes recorrieron además los paisajes de la provincia

En Córdoba, donde el feriado de Carnaval pasó a ser casi el mejor fin de semana largo del año, se ocupó el 90% de las 170 mil plazas, y el 100% en los principales polos turísticos. Por ejemplo, el 30% de las plazas están en Villa Carlos Paz y quedaron llenas. El gasto diario se aceró a los $13.250 y la mayoría de las citas que ofrecieron las ciudades de la provincia estuvieron vinculados a la festividad. Cosquín, Capilla Del Monte, La Cumbre, Calamuchita, Santa Rosa, Villa General Belgrano, Los Reartes, Rumipal, Mina Clavero, Nono, San Javier, Alta Gracia y Río Ceballos, todas desbordaron de visitantes. Los turistas arribaron de todo el país. Además de los carnavales, se destacaron encuentros de mucha convocatoria como el Cosquín Rock, que por primera vez agotó entradas, el Festival Alienígena en Capilla Del Monte y el Carnaval de jazz en la ciudad capital.

Chaco. La ocupación promedió el 80% y superó el 90% en la ciudad de Resistencia, que junto a Villa Angela fueron las localidades más visitadas. El desembolso diario por persona fue de $8.500. Los turistas pasearon por los polos gastronómicos, y visitaron atractivos de naturaleza y pueblos originarios. Hubo carnavales en las 34 comunas, dentro de la convocatoria 100% Carnavales que hizo la provincia. La ciudad capital invitó a lugareños y visitantes a las citas de “Modo Carnaval” con la actuación de Trueno y el desfile de comparsas chaqueñas y correntinas, que fue muy concurrida.

En Chubut hubo muchos arribos a Puerto Madryn, donde el alojamiento se acercó al 100%. Además de sus inigualables paisajes, la ciudad organizó festejos alrededor de sus carnavales costeros y la tradicional Fiesta Nacional del Cordero, que lleva 25 años, y convocó artistas reconocidos como Soledad, Abel Pintos y Los Fabulosos Cadillacs. En las celebraciones por carnaval se destacaron las que se llevan adelante en Gaiman, que suelen ser los más concurridas de la provincia. Otro centro convocante fue Trevelin, ubicado a 25 kilómetros de Esquel y a 1.900 de Buenos Aires, reconocido por ser la entrada al Parque Nacional de Los Alerces. Esquel, Península de Valdés, Trelew, y el Parque Lago Pueblo, también lograron un fin de semana excelente, con muy buenos niveles de ocupación.

Corrientes, destacada por historia y tradición carnavalera, arrancó con niveles de reservas que ya hacia el viernes promediaban el 95% en la provincia. Tuvo ocupación plena en la mayoría de sus municipios entre la noche del sábado y la del domingo. Todos ofrecieron alguna propuesta especial y llegaron turistas de diferentes puntos del país y también del mundo. Las localidades con mayor porcentaje de alojamiento fueron Goya en Corredor Paraná Sur; San Miguel en la Región Solar de las Huellas; Santo Tomé en el Corredor Jesuítico Guaraní; y Mercedes de la Región Esteros del Ibera. También la capital, donde los carnavales comenzaron el 27 de enero, estuvo colmada y el corsódromo Nolo Alías tuvo su esperado cierre multitudinario ayer lunes, cuando finalizó la festividad. La magnitud de esa celebración en esa urbe queda reflejada en un dato: hay 9 comparsas que reúnen a 4000 personas que durante las 10 noches del Carnaval le ponen su cuerpo a la música, el baile y la organización general. Los turistas que arribaron a la provincia pudieron presenciar los desfiles de grandes comparsas de renombre internacional, como la Sapucay del Taragüí, que tiene 860 integrantes y desfila con 7 carros, 43 grupos de baile y 129 “sapukines” que son niños bailarines.

Entre Ríos, una de las cunas del Carnaval del Litoral, colmó sus 50 mil plazas hoteleras. En la ciudad cabecera del carnaval argentino, Gualeguaychú, la ocupación fue plena. Miles de turistas llegaron a sus playas y a la fiesta en el corsódromo. Lo mismo en Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguay, Federación, Victoria, San José, Paraná, Villa Elisa, Santa Elena, Caseros, entre otras. Cada ciudad le dio un elemento especial, distintivo, que llevó incluso a que turistas, excursionistas y lugareños elijan una localidad un día y se desplacen a otras los siguientes. El tiempo soleado y fresco llevó a colmar los parques termales, y dejó un poco menos concurridas las playas, especialmente el sábado. Junto con los carnavales, la provincia no descuidó sus celebraciones populares y citas deportivas, donde se destacaron: la 49° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, en Feliciano; la Fiesta Provincial del Salame, en Chajarí; la 4° Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía, en Piedras Blancas; la primera Feria “Viñedos de Ayer y de Hoy”, en el Palacio San José; el XXIV Campeonato Argentino de 1° División de clubes de Softbol, en Paraná, y la Fiesta de la Cerveza, en Concepción del Uruguay.

Formosa. El hospedaje superó el 60%, nuevamente con récord de visitas y registros de 80% el sábado. El alto movimiento se debió a la gran agenda de actividades donde cada municipio vibró con sus noches de Carnaval. Entre ellos se destacaron los corsos de la capital provincial, el de Ibarreta, Villa Escolar, Las Lomitas, Villafañe, Clorinda y Villa Dos Trece. La ciudad de Formosa sobresalió por ser el epicentro de los arribos al distrito, en donde se vivieron los carnavales de la familia, tanto en el Paseo gastronómico del Circuito 5 como en el Paseo Ferroviario sobre la Costanera Vuelta Fermoza, acompañados de ferias emprendedoras de artesanos. Algunas de las actividades más populosas fueron las visitas a la Reserva de Biósfera Laguna Oca, del Río Paraguay, a la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec, en el Parque Acuático de El Colorado, y las playas de la localidad de Clorinda.

En Jujuy, reconocida como la Capital Nacional del Carnaval, la ocupación superó el 95% sobre las 12.500 plazas habilitadas en el distrito, y el movimiento del fin de semana largo dejó un impacto económico de $2.000 millones. El tradicional desentierro del Carnaval, que se realizó en Quebrada de Humahuaca, Uquía, Maimará, Tilcara, Purmamarca y Volcá, reunió multitudes. Esas localidades fueron el epicentro de la mayor parte de las celebraciones y las comparsas se encargaron de guiar los festejos con bailes y música. En Uquía se destacó además la bajada de los diablos de la comparsa Los Alegres desde el Cerro Blanco con miles de espectadores. En tanto, en San Salvador de Jujuy se realizó el Carnaval de Los Tekis, un festival musical que duró desde el viernes hasta ayer lunes. Mientras, en San Pedro se destacaron los corsos sobre un circuito callejero con comparsas indígenas, artísticas y tradicionalistas junto a murgas y disfraces individuales que le dieron vida al “Carnaval de las Yungas”. Los turistas y excursionistas que arribaron tuvieron una estadía promedio de 3,1 noches y el gasto rondó los $10.700.

La Pampa. Hubo carnavales en cada rincón de la provincia, destacándose los de Speluzzi, Santa Rosa, General Acha, La Adela, Alpachiri y Uriburu entre los más concurridos. Los turistas fueron principalmente de la misma provincia y de la región. Además de los festejos, los visitantes recorrieron las atracciones naturales, donde se destacó la Reserva Parque Luro. El fuerte de la provincia es el turismo rural, pero cada vez son más reconocidas sus termas, sus reservas naturales y su ruta del vino. El gasto promedio diario por persona se ubicó en $7.600 y la estadía en 2,9 noches.

En La Rioja la ocupación promedió el 75%, pero con registros más elevados en la ciudad capital, Chilecito y Villa Unión. El gasto diario, siempre por persona, rondó los $11.000. Los turistas que arribaron fueron mayormente de regiones vecinas y se pudieron ver además muchas familias que se trasladaron de una ciudad a otra en busca de los festejos de carnaval. Entre los lugares más visitados estuvieron el Parque Nacional Talampaya, Laguna Brava, y la mina de oro La Mejicana, a 4.600 metros de altura. Otro lugar entre los más elegidos fueron las Termas de Santa Teresita, donde las aguas son famosas por sus propiedades hidroterapéuticas.

Mendoza: unos 90.000 turistas recorrieron el distrito el fin de semana. San Rafael, Uspallata, Potrerillos, Cacheuta y ciudad de Mendoza fueron las preferidas, todas con niveles de ocupación elevados. Hubo celebraciones tradicionales en lugares como Luján de Cuyo, con sus noches de carnaval en Chacras de Coria, o en Maipú, con su Carnaval de la Canota. En Guaymallén, como parte de la festividad se sumó el “Paseo de las Burbujas y Sabores del Mundo”. En Malargüe, además de los turistas, se sumaron los que participaron del campeonato internacional de Beach Voley, que hizo llenar las 1.800 plazas hoteleras de la ciudad y de localidades cercanas del Valle de Los Molles y Las Leñas. En Uspallata se realizó el habitual Encuentro Internacional de Mototurismo Cristo Redentor, donde más de 4.000 mil motociclistas del país y el extranjero, unieron el valle de Uspallata con el monumento cordillerano en una caravana épica entre montañas de la Cordillera de Los Andes. Los que buscaron una estadía tranquila, se instalaron en pueblitos más pequeños, como Colonia las Rosas, destacada por sus increíbles paisajes y viñedos.

Misiones tuvo a Parque Iguazú como eje del turismo provincial, y también invitó a sus visitantes a disfrutar del “Carnaval Cataratas de Alegría, Maravilla del Mundo” en la costanera de la ciudad. Durante los cuatro días ingresaron a Cataratas unas 30 mil personas, a un promedio de 7.500 visitas diarias. Se destacó la presencia del turista europeo, además del latinoamericano que ya es un habitué del lugar. Todos los centros del interior tuvieron grandes festejos, como San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Javier, Posadas, Apóstoles, Garupá, Montecarlo, Puerto Piray, Puerto Esperanza, San José, Santa Ana, Candelaria, Puerto Iguazú. Con un calendario de atracciones bien nutrido, la ocupación hotelera promedió el 85%, superando la marca del año pasado. Hubo otras citas destacados, además del carnaval, con mucha concurrencia, como la segunda edición del Festival de Cerveza Artesanal en Posadas, que reunió a más de 60 productores y fue visitado por 10.000 personas.

Neuquén. El alojamiento promedió el 81% y un 90% en los destinos más populares. Durante viernes y sábado llegaron miles de turistas de todos los puntos del país y también del mundo, con Chile como el más presente, ya que, por la cercanía y el tipo de cambio conveniente, muchas familias eligieron disfrutar sus vacaciones de febrero allí. En Villa la Angostura, fuentes del sector señalaron que fue el mejor fin de semana del verano, con niveles de ocupación casi plenos. Tres festejos muy convocantes fueron la Fiesta de la Confluencia, en la ciudad de Neuquén, la Fiesta Nacional de los Jardines, en Villa La Angostura, y la Fiesta del Río, en Aluminé. La provincia cuenta con 24.274 plazas habilitadas, distribuidas en 854 alojamientos. Se suman a ellos los campamentos turísticos que pueden albergar a más de 18.000 visitantes por día. Todos quedaron casi completos en las noches del sábado y domingo. El publico que llegó a Neuquén encontró una amplia variedad de actividades y espectáculos recreativos, deportivos, culturales, y exquisita gastronomía. El gasto diario, por persona, se aproximó a los 18.500 pesos.

Río Negro tuvo un fin de semana muy bueno, con concurrencia récord para esta época en destinos como Las Grutas y Bariloche. En la ciudad de la nieve se estima que ingresaron más de 20 mil turistas el fin de semana, que disfrutaron del movimiento carnavalero que cumplió 10 años con la dimensión actual. Comenzó el viernes con el desfile por las calles de 19 agrupaciones entre murgas, comparsas, que pasaron entre sábado y martes. Además, los turistas acudieron a sus playas, principalmente la que yace al borde del Nahuel Huapi. En Las Grutas, una multitud llenó sus playas, lo mismo a 15 km de allí, en San Antonio Oeste, donde se celebró la Fiesta Provincial de la Marea. Otros puntos populosos fueron El Bolsón, Playas Doradas, El Cóndor o Dina Huapi, con turistas que llegaron de numerosos destinos. El gasto diario promedió los $16.000, por persona.

Salta. El feriado reunió a turistas y excursionistas de casi todos los distritos nacionales. Las ciudades de la provincia fueron muy concurridas y sus carnavales muy buscados. Uno destacado fue el del Valle de Luracatao, a 51 km del Pueblo de Seclantás, que ofreció su quinta edición del corso Bagualenado Serpentinas, con copleros y comparsas. Los turistas arribaron por un camino de montañas de paisajes increíbles, que le sumó misterio y atractivo. En Cafayate, una de los polos más elegidos, el carnaval infantil de antaño reunió a miles de personas, mientras que en Rosario de la Frontera una multitud se acercó a La Chaya Rosarina 2023, con el tradicional entierro del Carnaval, la quema del Pujllay, juegos con harina y la actuación de bandas en vivo. Otras ciudades visitadas fueron Salta capital, Cachi y Coronel Moldes, con niveles de ocupación casi plenos. En el viaducto La Polvorilla, en San Antonio de los Cobres, se realizó el carnaval más alto del mundo, a 4.220 metros sobre el nivel del mar, que tuvo gran convocatoria.

San Juan: todos los destinos turísticos del distrito reportaron elevados niveles de ocupación durante los cuatro días, y fue casi plena en las ciudades más populares. Los municipios organizaron carnavales, peñas y actividades. Los turistas y excursionistas buscaron también deportes de aventura, náuticos, y actividades como caminatas, trekking y cabalgatas. Los departamentos de Valle Fértil e Iglesia tuvieron un hospedaje casi pleno, en este último potenciado con la Fiesta de Doma y Folclore y la Fiesta del Vino Patero. En Jáchal el alojamiento superó el 85% con una agenda preparada con festejos carnavaleros que, entre otras propuestas, incluyó bandas de cuarteto.

San Luis. La ocupación promedió el 92,3% en la provincia, con Merlo al 95%, San Luis capital al 90%, Potrero de los Funes con 85%, Costa de los Comechingones al 97%, y San Francisco y el norte puntano con 90%. Para el sector, el fin de semana fue muy bueno, y cumplió las expectativas. Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay fueron otras localidades muy visitadas. Las actividades con más gente fueron el trekking por el Cerro de la Cruz en la capital, las visitas al Parque Yucat en Merlo, y paseos por la Huellas Sierra de las Quijadas en Potrero de la Aguada. Lugares donde se pudo ver mucha concurrencia de turistas y excursionistas fueron: la Cascada Esmeralda en Villa Elena; la reserva de llamas Antu Ruca (Casa del Sol) en Inti Huasi; la excursión a la Mina de Oro de La Carolina; y los Comechingones.

Santa Cruz. El distrito recibió 27.000 turistas que ocuparon el 80% de sus 18.000 camas disponibles. En El Chaltén el hospedaje rondó el 90%, igual que en Calafate, donde el feriado coincidió con el cierre de la Fiesta Nacional del Lago, que fue muy concurrida. Río Gallegos y Los Antiguos, fueron otros dos polos por donde transitaron buena parte de turistas y excursionistas. El gasto promedio diario rondó los $18.500. Los visitantes pasearon por el Parque Nacional Los Glaciares, recorrieron los 1.400 km de la Ruta Nacional 40, que une el mar con la cordillera, y recorrieron pueblos como Caleta Olivia y Perito Moreno. La provincia programó festejos de carnaval, celebraciones y actividades deportivas, que tuvieron muy buena convocatoria.

En Santa Fe, el fin de semana fue excelente, con registros altos en la zona de la costa del Río Paraná (Sauce Viejo, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier, o Romang, entre otros). Todas las ciudades prepararon propuestas de carnaval, con espectáculos, arte y gastronomía. La festividad fue diferente en cada localidad, cada una le dio su expresión cultural y su identidad. Una reconocida, fue la Fiesta Provincial del Carnaval en Sastre y Ortiz. Fueron muy concurridos también los carnavales de Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Rosario, Rafaela, Sunchales, Reconquista, Las Toscas, Vera, Santa Isabel, Bigand y Coronel Bogado. Se sumaron a ellos el Festival Folklórico en Gessler, la 8° Fiesta Regional del Choripán Casero en Providencia y el Festival Popular de la Cultura en Arroyo Seco. En Rosario, los carnavales se combinaron con la cultura y el deporte. Además de los tradicionales festejos, con comparsas, espectáculos y gastronomía en el Predio Ferial Parque Independencia, tuvo lugar un torneo iniciación de atletismo, una clínica inclusiva gratuita de Stand Up Paddle Surf en el Balnerario La Florida, y el torneo nacional de tenis playa en las piletas del Parque Alem.

En Santiago del Estero el fin de semana fue muy bueno, con los Corsos del Norte en Termas de Río Hondo como uno de los encuentros más destacados. Los turistas que llegaron a esa ciudad pudieron presenciar desfiles de comparsas y murgas en sus calles, y más de 500 bailarines en el corsódromo. Se estima que 16000 personas ingresaron al predio. La ocupación en Termas superó al 90% y fue plena en los alojamientos de mayor categoría. También la ciudad capital y el interior de la provincia tuvieron su público con actividades de mucha convocatoria. Se destacaron el 51° Festival Nacional de la Tradición en Añatuya y el Carnaval Sachero de Gramilla que contó con destacados artistas. Hubo además muchos excursionistas que se movieron desde provincias vecinas, y completaron, junto al turista, un fin de semana de mucho movimiento. El gasto promedio diario en la provincia rondó los $8.500.

Tierra del Fuego. En Usuahia, eje turístico provincial, se ocupó el 85% de sus 6.000 camas, por encima de los registros del año pasado. Con bailes andinos, puestos de comida, serpentina y juegos de espuma, se realizó el Carnaval del Fin del Mundo, que tuvo su gran cierre en el centro de la ciudad. Los turistas pudieron disfrutar de días largos y puestas de sol cerca de la medianoche, como es habitual en esta época. Lugares como el icónico Parque Nacional Tierra del Fuego con el Tren del Fin del Mundo fue muy visitado. Del mismo modo, fueron muy buscados los programas de navegación por el Canal de Beagle hasta llegar al Faro Les Éclaireurs, visitando Isla de Lobos y Pájaros. Un destino también convocante fue Tolhuin, con su microclima, bosques nativos y el lago Fagnano.

En Tucumán. Con un gasto que promedió los $8.000 por persona, quienes arribaron pudieron disfrutar de sus paisajes, su cultura, su gastronomía y las variadas propuestas carnavaleras. Las ciudades más concurridas fueron Tafí del Valle, San Javier y Amaicha del Valle, con la ocupación de sus plazas casi plena y sus calles desbordantes de música, bailes y festejos. Turistas de todo el país y también del mundo llegaron en busca de los reconocidos carnavales tucumanos. Se destacaron citas históricas como la 75° Edición de la Fiesta Nacional de la Pachamama, en Amaicha del Valle; la Fiesta del Quesillo y el baile de disfraces, en San Pedro de Colalao; el Carnaval Fest en San Javier o el reconocido Corso en Lules, un pequeñísimo y pintoresco pueblo rodeado de valles y montañas. Todas las comunas ofrecieron alguna propuesta para reunir a lugareños, turistas y excursionistas en sus festejos. Uno de los más distinguidos por su alcance, fue la 28° Edición de Corsos Internacionales en Famaillá, donde participaron 35 comparsas, batucadas y murgas de Corrientes, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, y de diferentes municipios y comunas de la provincia. Este año, Bolivia fue el país invitado, y contó además con la participación estelar de la santafesina Zoe Gómez, galardonada como la mejor pasista del país.

(*) Fuente: CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)

