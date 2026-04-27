Bike Fest: Nardini compartió la 6ta edición del evento que reúne deporte y vida saludable

Se llevó adelante la 6ª edición del Bike Fest, una jornada que invita al deporte y a la actividad al aire libre. El evento marcó un récord de convocatoria con más de 700 inscriptos de Malvinas Argentinas y de la región.

Acompañando a los competidores y a los vecinos que se acercaron a disfrutar del gran encuentro deportivo estuvieron el intendente Leo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona, impulsores de políticas deportivas que promueven el deporte y la vida saludable como motor de una sociedad más justa e inclusiva.

En esta ocasión, la sede fue el Club Los Cedros, de la ciudad de Los Polvorines, un amplio espacio verde que recibió a los participantes y a cientos de familias para disfrutar de una jornada al aire libre. El recorrido constó de 9 kilómetros de circuito semitécnico y contó con la participación de distintas categorías y niveles: infancias, amateur, elite, máster y personas con discapacidad.

“Nos encontramos en una nueva edición del Bike Fest de Malvinas Argentinas, donde aprovechamos para saludar y compartir con las familias que vienen a acompañar a los corredores y a disfrutar del aire libre. Este año son más de 700 los inscriptos, y esta vez en el predio del Club Los Cedros, que nos ayudan a seguir fomentando la vida saludable y el deporte”, expresó el intendente Nardini, destacando el valor del trabajo articulado entre el Municipio y el sector privado para garantizar eventos de calidad que cada año superan las expectativas.

Actualmente, en Malvinas Argentinas más de 40.000 personas practican deporte de manera gratuita, en polideportivos, clases públicas y espacios acondicionados. Nardini subrayó que esta característica distingue al distrito como referente en deporte social: “Que estos eventos sean multitudinarios nos impulsa a seguir invirtiendo en infraestructura, equipos y personal. Es muy importante porque se contagia y cada año ese número crece. Vamos a continuar fortaleciendo estas políticas y fomentando la vida saludable para que los malvinenses disfruten plenamente del deporte y tengan la oportunidad de compartir y conocer a sus vecinos, generando más empatía y comunidad”, concluyó.