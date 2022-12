Reconocimiento y celebraciones en Tigre

El Municipio reconoció a talleristas de Tigre norte por su vocación de servicio y compromiso con la comunidad. Además, el intendente Julio Zamora acompañó la celebración por el 26° aniversario de las trabajadoras vecinales de El Talar

El Municipio de Tigre destacó la labor de 29 talleristas de Tigre norte que brindaron diferentes capacitaciones a más de 500 vecinos y vecinas en el SUM Tábanos-San José a lo largo del año. El propósito de los cursos es ofrecer herramientas para la inserción laboral y generar espacios recreativos.

“Lo destacable de esto es que quienes van a capacitar son vecinas que de manera empática, genuina y solidaria se acercan al SUM para que los de su barrio tengan la oportunidad de emprender un proyecto. Estoy muy contenta de acompañar y saber que en Tigre tenemos espacios abiertos, en donde se pueden encontrar, hacer amigos y formarse, pero también plantear sus necesidades. Quiero felicitar a quienes incentivan para que esto siga creciendo, empezando por todo el equipo municipal y nuestro intendente Julio Zamora”, sostuvo la concejala Gisela Zamora, en la Plaza José Hernández de Tigre norte.

En el encuentro la comunidad pudo recorrer puestos con los productos realizados en los talleres de manualidades con objetos reciclados, en yeso, porcelana fría, velas y jabones, crochet, bordado mexicano, decoración de eventos infantiles, panadería y tejido con dos agujas. Además, la Subsecretaría de Cultura entregó certificados a los vecinos y vecinas que realizaron el curso de maquillaje artístico y social que ofrece el Municipio.

Karina Leali, tallerista de manualidades con reciclados, mencionó: “Lo más importante es concientizar, esta es una ayuda muy importante al ambiente. Reducimos muchísimo la cantidad de residuos y basura porque todos los elementos que utilizamos en los trabajos son reciclados. El Municipio nos apoya en todo, hemos recibido para la producción más grande que hicimos materiales y tenemos todo lo que necesitamos”.

El evento inició con muestras de gimnasia, reggaetón y baile urbano. Luego, los vecinos y vecinas participaron de sorteos y presenciaron un show musical del cantante Roni Araujo. Seguido, la concejala Gisela Zamora entregó diplomas a los y las profesoras por su dedicación durante el año. Finalmente, la comunidad pudo disfrutar de la banda La Sonora Eskandalo y de la murga Los Solitarios.

Tifany Serrano, profesora de los talleres de manualidades en velas, jabones y yeso, dijo: “Lo que ellas hacen lo venden y se sustentan con esto. El Municipio nos da el lugar y la posibilidad de que nosotros podamos enseñar a las chicas que por ahí no tienen otra oportunidad en otro lado”.

(*) El intendente Julio Zamora acompañó la celebración por el 26° aniversario de las trabajadoras vecinales de El Talar

El Municipio de Tigre agasajó a más de 100 trabajadoras vecinales de El Talar por su 26° aniversario, en el Polideportivo Belgrano del barrio La Paloma. El intendente de Tigre acompañó la celebración y destacó su labor diaria por la comunidad.

“Vine a saludar a las manzaneras en un reconocimiento que siempre es eterno por su trabajo junto a los vecinos, ayudando en situaciones complejas y en los barrios más necesitados. Realizan una tarea que tiene muchísimo valor dentro de la comunidad. Con ellas, el Municipio de Tigre tiene un capital humano increíble y por eso estuvimos dándole un abrazo fraterno”, expresó el jefe comunal.

Luego, el intendente mencionó: “Son imprescindibles porque nos permiten llegar a los rinconcitos de Tigre que tienen necesidades más urgentes. Están en los barrios y nos comunican cuando alguna persona tiene problemáticas de alimentación, están sufriendo cuestiones de salud, ayudándonos a gestionar el Municipio de manera más efectiva”.

Durante el encuentro las trabajadoras vecinales compartieron de una merienda y disfrutaron de música y baile. Además, el intendente saludó y dialogó con las presentes sobre sus inquietudes y necesidades.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira, sostuvo: “Estamos festejando junto a trabajadoras vecinales por sus 26 años. Venimos en cada barrio poniendo en valor y haciendo visible el trabajo que ellas hacen con la comunidad. Este es un sello del Municipio y del intendente Julio Zamora, donde la impronta es estar cerca de las manzaneras que son el cable a tierra para poder planificar políticas públicas y sociales reales destinadas a cada barrio. Estamos muy contentos y vamos a seguir con esta celebración por todo Tigre”.

Claudia Medina, trabajadora vecinal en El Talar sur, dijo: “Siempre esperamos estos agasajos que ya son característicos. Encontrarnos todas es muy lindo porque nos divertimos y salimos de la cotidianidad de nuestra labor. Con el Municipio de Tigre trabajamos muy bien. A mi me toca entregar mercadería en la delegación y salir junto al equipo de operativos de vacunación. La presencia del intendente Zamora fue muy grata y estoy muy contenta con su gestión”.

Por su parte, Urbana, trabajadora vecinal desde hace 26 años, afirmó: “Tengo muy lindos recuerdos de ser manzanera. Un día me preguntaron por qué quería desarrollar esta labor y lo hice porque me dieron una mano muy grande por un problema personal que tuve y de alguna manera lo hago para devolver un poco lo que me habían dado. Empecé de todo corazón para servir a la comunidad, repartiendo leches, acompañando a las mamás y a las personas vulnerables. Hay un compañerismo muy bueno para ayudarnos entre todas y el Municipio de Tigre está muy presente siempre. Estoy muy agradecida al intendente Julio Zamora por su respuesta frente a las situaciones de la gente”.

