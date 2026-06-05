Nuevos recorridos de colectivos: más de 400 personas participan del operativo territorial

Con el objetivo de difundir el nuevo esquema de recorridos de San Isidro que se aprobó el día de ayer, se despliega un importante operativo en todos los barrios del municipio.

Desde las 6 de la mañana de este viernes 5 de junio, un importante operativo territorial se lleva a cabo en todos los barrios de San Isidro. Más de 400 personas organizadas en turnos —capacitadas durante la semana pasada— se distribuyen en puntos estratégicos del municipio para comunicar los nuevos recorridos de las líneas 228, 314, 338 y 343, que sumaron nuevos trayectos para dar cobertura a las zonas que habían quedado desconectadas en el contexto de la suspensión del servicio de las cuatro líneas (333, 407, 437 y 707) de la empresa privada Micro Ómnibus San Martín (M.O.G.S.M).

En centros de trasbordo, paradas de colectivos, centros comerciales, avenidas principales, semáforos, plazas y parques se entregan flyers a los vecinos para informarles las distintas alternativas de movilidad que dispone ahora la ciudad. Todo el detalle de los recorridos se encuentra disponible en la web de San Isidro: a través del QR impreso en cada una de las piezas de comunicación se puede acceder al mapa general, al recorrido por separado de cada línea y al detalle cuadra por cuadra de los trayectos que se suman.

Por la tarde de ayer, jueves 4 de junio, se recorrieron las paradas de colectivo del municipio para colocar cartelería indicando si el refugio está habilitado o no, y se entregaron afiches a las diferentes líneas de colectivos para que coloquen en las unidades. También se colocaron carteles en organismos públicos, escuelas, hospitales y centros de salud, campos de deporte, etc.

Las líneas que extenderán sus recorridos ofrecerán unidades más modernas y adaptadas, lo que representará un salto de calidad para los pasajeros.

Todas las unidades tienen piso bajo (lo que mejora la accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida).

Cuentan con aire acondicionado.

Tienen sistema de pago SUBE y multipago.

En la mayoría de los casos, están equipados con cámaras de seguridad internas.

¿Cómo queda el transporte público en San Isidro?

En San Isidro quedarán vigentes veinticinco líneas de colectivos: 15 (Puente Uriburu – Gral. Pacheco), 21 (Puente La Noria – Tigre), 57 (Palermo – Capilla del Señor), 59 (Estacion Buenos Aires – Olivos), 60 (Barrancas de Belgrano – Bajo San Isidro), 71 (Plaza Miserere – Villa Adelina), 78 (Chacarita – Villa Adelina), 87 (Chacarita – Fábrica Ford), 111 (Puerto Madero – José León Suárez), 127 (Boedo – Don Torcuato), 130 (La Boca – Boulogne) 140 (Correo Central – Boulogne Sur Mer), 168 (La Boca – San Isidro), 184 (Villa Adelina – Chacarita), 194 (Plaza Miserere – Zárate), 203 (Puente Saavedra – San Miguel), 204 (Zárate – San Martín), 228 (Puente Saavedra – Garín), 314 (Puente Saavedra – Boulogne Sur Mer), 338 (San Isidro – La Plata), 343 (Liniers – Tigre), 365 (Puente Saavedra – Luján), 371 (Virreyes – Vicente López), 430 (Puente Saavedra – Rincón de Milberg) y 710 (Virreyes – San Fernando). Además, tres líneas de tren: Mitre, Belgrano Sur y de la Costa.

Resumen del nuevo esquema de recorridos

LÍNEA 228: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe el ramal de la línea 437 que hacía Garín – Bajo de San Isidro en su totalidad.

LÍNEA 343: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe a la línea 333 con sus dos ramales, con la diferencia que extiende sus recorridos saliendo de la terminal de Carapachay (antes la 333 arrancaba en el bajo Boulogne). Es decir, hace Carapachay, Estación Villa Adelina, Estación Boulogne, Camino Morón, donde empalma con el recorrido original de la 333 en su ramal hacia Acassuso y hacia Olivos.

Suma un desdoblamiento del ramal 304, que tiene como diferencia que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero/Diego Palma continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original.

Suma un desdoblamiento del ramal 343 x Lourdes que copia la traza original hasta la av. Mitre donde continúa por ella para subir hasta av. Santa Fe por la calle Edison (copiando parte del ramal de la ex 407), para luego empalmar con el recorrido original hacia Carupá.

Suma un nuevo ramal, saliendo de su terminal circulando por Camino Morón pasando por el BASI, recorriendo La Horqueta y continuando por Beccar para llegar a la Rotonda de Acassuso donde pega la vuelta.

LÍNEA 314: sigue con sus recorridos habituales, y suma uno nuevo ramal que sale de la terminal en Boulogne pasando por el Soleil, llegando a la Estación de Boulogne por Irigoyen, pasando por el Hospital de Boulogne, continuando hacia Villa Adelina para cruzar la Panamericana por Fondo de la Legua, y ahí continúa por las calle Entre Ríos/Libertad hasta llegar a Martínez donde pega la vuelta.

LÍNEA 338: sigue con sus recorridos habituales y suma un recorte de su recorrido habitual que circula desde Márquez y Centenario hasta Sarratea y Avelino Rolón.