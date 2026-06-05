Continúan avanzando la megaobra del Aliviador Alto Perú

El Municipio de San Isidro habilitó Juan B. Lasalle a la altura de Treinta y Tres Orientales luego de terminar la incorporación de conductos subterráneos por la megaobra del Aliviador Alto Perú.

El Municipio de San Isidro habilitó la traza Juan B. Lasalle a la altura de Treinta y Tres Orientales. A mediados de mes (sujeto a lluvias) se espera abrir el paso a nivel Treinta y Tres Orientales que estuvo cerrado para colocar el conducto del aliviador debajo de las vías del Tren de la Costa. De esta manera, la 9bra del Aliviador Alto Perú sigue avanzando en su etapa final.

Por otra parte, sigue en marcha el Plan de Reparación de Calles y Veredas. Hace dos semanas, el intendente Ramón Lanús, visitó los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón sobre la calle 3 de febrero, entre Juan Clark y Jorge Newbery, en la localidad de San Isidro. “Seguimos trabajando en mejorar la vida de los sanisidrenses, ya sea en pavimentación, bacheo y arreglo de veredas para optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público. O con el plan integral de revalorización de plazas y parques, la perquisición de la costa ribereña y el desarrollo de nuevos parques en distintas localidades. Tenemos objetivos y queremos cumplirlos”, concluyó.

A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, se avanza con nuevos senderos asfaltados y un sector de fresado vehicular en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, junto con reparaciones de veredas en distintos puntos de Martínez, Boulogne y el casco histórico de San Isidro.