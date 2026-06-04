El HCD aprobó modificaciones viales y un proyecto deportivo del programa Banca 25

El legislativo local aprobó por unanimidad la ordenanza que establece de forma permanente las modificaciones viales implementadas en diciembre de 2025 en Martínez y una iniciativa surgida del programa Banca 25 para promover el deporte entre estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas del distrito. A su vez, en esta nota: La artista Rosa Rugiero presentará una exposición de pinturas y objetos que invita a recorrer los juegos, espacios y emociones que marcaron los primeros años de vida. La inauguración se realizará el viernes 5 de junio, a las 17.30, en el Concejo Deliberante de San Isidro (ver detalles abajo).

Durante la séptima sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad la ordenanza que establece de manera permanente la reconfiguración vial implementada por el Departamento Ejecutivo en diciembre de 2025 en los alrededores de la Plaza 9 de Julio. Los cambios comprenden la transformación de tramos de las calles Diagonal Tucumán y Diagonal Salta en sentido único de circulación antes de su convergencia en uno de los sectores de mayor tránsito vehicular y peatonal de Martínez.

El programa Banca 25 permite a estudiantes de quinto año participar de la experiencia legislativa, presentar proyectos y debatir propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Isidro.

En ese marco, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad una iniciativa que propone la creación de un torneo de fútbol destinado a estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal y privada de todo el distrito.

Durante la sesión, el Concejo Deliberante distinguió a la Fundación Carolina Aló por su labor en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y reconoció a la Fundación Juntos para Hacer con motivo de su vigésimo aniversario, destacando su trayectoria en favor de la inclusión y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

También entregó un reconocimiento a Julie Helena Fortabat por su compromiso comunitario, ambiental y solidario. Finalmente, expresó su beneplácito por el desempeño del equipo de patinaje artístico ASG Artistic Soul Group del Club Social de Beccar, subcampeón nacional en la categoría Small Group Senior Nacional durante los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025.

OTRO TEMA

(*) “Mirada de niño”: una muestra que celebrará los recuerdos y la imaginación de la infancia

La artista Rosa Rugiero presentará una exposición de pinturas y objetos que invita a recorrer los juegos, espacios y emociones que marcaron los primeros años de vida. La inauguración se realizará el viernes 5 de junio, a las 17.30, en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459). Entrada libre y gratuita.

La exposición reúne pinturas y objetos inspirados en el universo de la infancia y propone un recorrido sensible por aquellos recuerdos que permanecen vivos en la memoria. A través de sus obras, Rugiero recupera escenas cotidianas de una época en la que jugar en el piso de la cocina, en el patio o en la calle con los chicos del barrio formaba parte de la aventura diaria.

“Mirada de niño” es una invitación a volver a esos momentos, a reencontrarse con la capacidad de asombro, la imaginación y los vínculos que construyen nuestra historia personal. Las obras se presentan como un resguardo de ese tesoro que acompaña a cada persona a lo largo de su vida.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 17, hasta el miércoles 17 de junio inclusive.