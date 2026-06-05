Zamora acompañó la apertura de una nueva sede de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica

El intendente de Tigre presentó el cuarto espacio impulsado por la gestión local en la Biblioteca Popular Sarmiento, en el centro de la ciudad. Con el objetivo de acortar la brecha tecnológica, la propuesta está destinada a adolescentes entre 11 a 18 años.

Se inauguró una nueva sede de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica en la Biblioteca Popular Sarmiento. Durante su apertura, estuvo presente el intendente Julio Zamora junto a su equipo de trabajo y miembros de la comisión de la institución ubicada en el centro de la ciudad.

“La idea de estos clubes es acercar a los jóvenes y adolescentes conocimiento sobre las nuevas tecnologías. El objetivo es acortar la brecha digital que muchas veces sin el acompañamiento del Estado es muy difícil lograr”, declaró Zamora.

La Escuela Municipal de Tecnología y Robótica (EMTyR) busca consolidar a Tigre como un polo de innovación tecnológica en la provincia, especializado en el desarrollo de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), programación, inteligencia artificial y fabricación digital.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, sostuvo: “El objetivo de la propuesta es poder romper la brecha digital y darle a todos los pibes la posibilidad de participar en todo el distrito. Este es el cuarto que desarrollamos y nuestra idea es poder seguir abriendo más lugares”.

La EMTyR garantiza acceso universal y equitativo, articulación con el sistema educativo formal (primario, secundario técnico y universidades) y vinculación con el ecosistema productivo local. El proyecto propone un modelo dual, inspirado en experiencias exitosas a nivel nacional, que cuenta con la sede centralizada en el en el Centro Universitario Tigre (CUT) -equipada como laboratorio de innovación avanzada- y un esquema de sedes barriales, que permite llevar tecnología a escuelas, clubes y centros comunitarios que aseguran la equidad territorial.

La subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, manifestó: “Tuvimos una convocatoria amplia. Está destinada a jóvenes que quieran pensar un proyecto a través de la programación, inteligencia artificial y la robótica. Los clubes están pensados dentro de la Escuela de Robótica que es una iniciativa del intendente Julio Zamora”.

El club de robótica, que funcionará en la Biblioteca Sarmiento, es la cuarta presentada por el Municipio. Las otras sedes están en el CUT, en la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda de Rincón de Milberg y en el Rotary Club de General Pacheco. Próximamente se dará apertura a un quinto espacio en el Club de Leones de Benavídez.

El director de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, Antonio Locurcio, dijo: “Desde la escuela municipal estamos promocionando la apertura de clubes en cada localidad. La intención es quebrar la brecha digital y llevar este aprendizaje como la robótica, programación, el modelado en 3D y la inteligencia artificial a cada punto de nuestro distrito. Estamos muy contentos con la convocatoria y por la participación activa de la biblioteca”.