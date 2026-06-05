Nueva Designación institucional

A través de un comunicado, la Municipalidad de José C. Paz informó a la comunidad que Walter Ariel Giménez ha sido designado como el nuevo Subsecretario de la Constructora Municipal, área estratégica y motor principal del plan de obras públicas de nuestro distrito.

Con una destacada trayectoria en la administración pública, habiéndose desempeñado con anterioridad como concejal, asesor de la Secretaría Privada y director de Vía Pública, Giménez asume este desafio con el firme compromiso de consolidar y profundizar las políticas de gestión vigentes.

Su labor se desarrollará de manera articulada y mancomunada con todas las áreas de la comuna, bajo los lineamientos y el liderazgo del Intendente en uso de licencia y actual Senador Bonaerense, Mario Alberto Ishii.

“Esta designación garantiza la continuidad institucional y el compromiso de la gestión por sostener y potenciar las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad”, sostiene el comunicado.