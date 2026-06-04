Viernes: comienzan a funcionar los nuevos recorridos de colectivos en San Isidro

Luego de analizar el esquema diseñado por el municipio, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó las modificaciones propuestas para brindar una alternativa a los vecinos, y las líneas 228, 314, 338 y 343 extenderán sus recorridos. El municipio dispondrá de un importante operativo de comunicación en calle con más de 400 voluntarios.

En el contexto de la crisis y suspensión del servicio de las cuatro líneas (333, 407, 437 y 707) de la empresa privada Micro Ómnibus San Martín (M.O.G.S.M), el municipio de San Isidro junto a la provincia de Buenos Aires y el resto de las líneas de colectivos que circulan por el distrito, definieron un nuevo esquema de recorridos con el objetivo de cubrir los sectores que quedaron desconectados. Los nuevos trayectos se implementarán desde mañana viernes 5 de junio.

La premisa en el armado de los recorridos fue la de brindar cobertura a todos los barrios extendiendo los trayectos de las líneas: 228, 314, 338 y 343.

De esta manera, los cambios propuestos cubren la gran mayoría de los ramales que hacía la empresa M.O.G.S.M. para brindar una alternativa de movilidad sostenible en el tiempo y con unidades más modernas para mejorar la calidad del viaje de los vecinos.

Así, en San Isidro quedarán vigentes veinticinco líneas de colectivos: 15 (Puente Uriburu – Gral. Pacheco), 21 (Puente La Noria – Tigre), 57 (Palermo – Capilla del Señor), 59 (Estacion Buenos Aires – Olivos), 60 (Barrancas de Belgrano – Bajo San Isidro), 71 (Plaza Miserere – Villa Adelina), 78 (Chacarita – Villa Adelina), 87 (Chacarita – Fábrica Ford), 111 (Puerto Madero – José León Suárez), 127 (Boedo – Don Torcuato), 130 (La Boca – Boulogne) 140 (Correo Central – Boulogne Sur Mer), 168 (La Boca – San Isidro), 184 (Villa Adelina – Chacarita), 194 (Plaza Miserere – Zárate), 203 (Puente Saavedra – San Miguel), 204 (Zárate – San Martín), 228 (Puente Saavedra – Garín), 314 (Puente Saavedra – Boulogne Sur Mer), 338 (San Isidro – La Plata), 343 (Liniers – Tigre), 365 (Puente Saavedra – Luján), 371 (Virreyes – Vicente López), 430 (Puente Saavedra – Rincón de Milberg) y 710 (Virreyes – San Fernando). Además, tres líneas de tren: Mitre, Belgrano Sur y de la Costa.

Resumen del nuevo esquema de recorridos

– LÍNEA 228: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe el ramal de la línea 437 que hacía Garín – Bajo de San Isidro en su totalidad.

– LÍNEA 343: sigue con sus recorridos habituales, y absorbe a la línea 333 con sus dos ramales, con la diferencia que extiende sus recorridos saliendo de la terminal de Carapachay (antes la 333 arrancaba en el bajo Boulogne). Es decir, hace Carapachay, Estación Villa Adelina, Estación Boulogne, Camino Morón, donde empalma con el recorrido original de la 333 en su ramal hacia Acassuso y hacia Olivos.

Suma un desdoblamiento del ramal 304, que tiene como diferencia que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero/Diego Palma continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original.

Suma un desdoblamiento del ramal 343 x Lourdes que copia la traza original hasta la av. Mitre donde continúa por ella para subir hasta av. Santa Fe por la calle Edison (copiando parte del ramal de la ex 407), para luego empalmar con el recorrido original hacia Carupá.

Suma un nuevo ramal, saliendo de su terminal circulando por Camino Morón pasando por el BASI, recorriendo La Horqueta y continuando por Beccar para llegar a la Rotonda de Acassuso donde pega la vuelta.

– LÍNEA 314: sigue con sus recorridos habituales, y suma uno nuevo ramal que sale de la terminal en Boulogne pasando por el Soleil, llegando a la Estación de Boulogne por Irigoyen, pasando por el Hospital de Boulogne, continuando hacia Villa Adelina para cruzar la Panamericana por Fondo de la Legua, y ahí continúa por las calle Entre Ríos/Libertad hasta llegar a Martínez donde pega la vuelta.

– LÍNEA 338: sigue con sus recorridos habituales y suma un recorte de su recorrido habitual que circula desde Márquez y Centenario hasta Sarratea y Avelino Rolón.

Viajes más cómodos y seguros

Las líneas que extenderán sus recorridos ofrecerán unidades más modernas y adaptadas, lo que representará un salto de calidad para los pasajeros.

– Todas las unidades tienen piso bajo (lo que mejora la accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida).

– Cuentan con aire acondicionado.

– Tienen sistema de pago SUBE y multipago.

– En la mayoría de los casos, están equipados con cámaras de seguridad internas.

Operativo territorial de comunicación

Para comunicar los nuevos recorridos, el municipio dispondrá de un importante operativo en territorio con más de 400 voluntarios donde se entregarán flyers a los vecinos para informarles las distintas alternativas de movilidad que dispone ahora la ciudad: se recorrerán centros comerciales, centros de trasbordo, y zonas de gran flujo peatonal, como el Paseo de las Bicicletas. Todo el detalle de los recorridos se encontrará dispuesto en la web de San Isidro.

Además, habrá cartelería específica en las paradas de colectivos indicando si el refugio está habilitado o no, y se sumarán afiches en las unidades de los colectivos. También se colocarán carteles en organismos públicos, escuelas, hospitales y centros de salud, campos de deporte, etc.