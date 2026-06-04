Julio Zamora recorrió el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Don Torcuato

El intendente de Tigre visitó la nave de 11.000 m2 que será operada por la empresa Loginter. Allí, destacó la importancia de esta inversión en el distrito y señaló que “permite empleo genuino y genera movimiento en la rueda económica del Municipio”.

En Don Torcuato, el intendente Julio Zamora recorrió el nuevo centro logístico de última milla de la empresa Mercado Libre Argentina, que va a generar cerca de 200 nuevos puestos de trabajo directos para vecinos y vecinas de Tigre, sumando un impacto de mayor volumen de entregas para unos 700 transportistas de la zona. En este contexto, señaló que este nuevo espacio “genera empleo genuino y a su vez contribuye en la rueda económica local”.

En esta línea, agregó: “Esta apuesta habla de inversión en nuestra comunidad y un Gobierno local que siempre abre los brazos a este tipo de emprendimientos. El proceso de habilitación de este lugar fue acompañado por el Municipio. También, es importante valorar el esfuerzo de Loginter, quien es la empresa que apuesta económicamente aquí”.

La visita se realizó en horas de la mañana, cuando Zamora y su equipo de trabajo recorrieron el espacio junto al VP de Commerce y Country Manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker. Allí, mantuvieron una reunión donde interiorizaron al jefe comunal sobre las tareas que se realizan y los motivos por los cuáles decidieron invertir en Tigre.

El centro logístico se encuentra operativo desde abril de este año. Se estima que el espacio puede generar un total de 200 empleos directos contratados por ambas empresas que son socias estratégicas en el sector. Se trata del segundo espacio de distribución de Mercado Libre en el territorio; el primero se ubica en General Pacheco.

“La inauguración de este centro forma parte del plan de expansión logística que estamos desarrollando en todo el país para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden en Mercado Libre. Estas inversiones nos permiten ampliar nuestra capacidad operativa, acelerar los tiempos de entrega y generar nuevas oportunidades de empleo” señaló Ecker.

Se trata de un centro de distribución de 11.000 m2, que tiene capacidad para procesar 60 mil paquetes diarios, lo que da un total de 1.5 millones mensuales. Desde este lugar se abastece a Tigre, pero también a distritos como San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro.