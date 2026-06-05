Tigre y una señal política inédita: sin grieta, todo el Concejo Deliberante se unió para respaldar al periodismo local

En un gesto poco común, oficialismo y oposición coincidieron en defender la libertad de prensa como pilar democrático y voz directa de los vecinos.

En medio de un contexto nacional marcado por la polarización, Tigre mostró una postal distinta: todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante dejaron de lado sus diferencias para reconocer en conjunto al periodismo local.

El encuentro, realizado en el SUM del legislativo, superó lo simbólico y dejó un mensaje claro: sin prensa libre no hay democracia posible.

El presidente del cuerpo, Miguel Escalante, encabezó el acto y destacó tanto el rol de los periodistas como la madurez política del recinto.

“A Tigre lo hacemos grande entre todos, escuchando a todos”, afirmó, al remarcar la participación unánime de los espacios políticos.

Durante la jornada, los concejales coincidieron en un punto clave: el periodismo es el principal puente entre la política y la comunidad.

“Hace visibles las voces de los vecinos”, señalaron, y también reconocieron que muchas veces las problemáticas territoriales llegan al Estado a través de los medios.

Además, subrayaron su rol como “termómetro de la calle” y como herramienta de control democrático.

“La prensa muchas veces habla por quienes no tienen voz y nos obliga a ser mejores”, expresaron.

En representación de los trabajadores, el periodista Walter Unzaga agradeció la posibilidad de ejercer con libertad:

“La libertad de expresión es clave para poder hacer nuestro trabajo”.

La jornada cerró con una imagen poco habitual en la política actual: oficialismo, oposición y periodistas compartiendo un mismo espacio de respeto y diálogo.

En el HCD de Tigre, el periodismo fue reconocido como un actor central de la democracia.