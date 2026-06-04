En una jornada de concientización, reflexión y memoria colectiva, el Municipio conmemoró el undécimo aniversario del movimiento #NiUnaMenos

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la actividad en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), donde se realizó la plantación de un jacarandá y flores del pensamiento en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género. La iniciativa tiene como objetivo reafirmar el compromiso del Gobierno local con la construcción de una comunidad libre de violencias.

En el undécimo aniversario del movimiento #NiUnaMenos, el Municipio realizó una jornada de concientización sobre la violencia de género. En ese marco, funcionarios locales participaron de la actividad en los jardines del Museo de Arte Tigre.

“Nos reunimos junto a vecinas y referentes de nuestra comunidad para reafirmar un mensaje claro: basta de violencia machista. Esta jornada nos permitió reflexionar, recordar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando, desde el amor, el respeto y la igualdad, por una sociedad libre de violencias”, expresó Gisela Zamora.

La propuesta consistió en un acto de visibilización, reflexión y concientización del que participaron diferentes actores de la comunidad. Durante el encuentro, distintas participantes compartieron palabras alusivas a la fecha, destacando la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de las violencias por razones de género.

Como gesto simbólico y de memoria colectiva, se llevó adelante la plantación de un jacarandá junto a flores del pensamiento en los jardines del MAT, que simbolizan el recuerdo de las víctimas y el compromiso permanente de la comunidad con la igualdad y el respeto.

“Conmemoramos un nuevo Ni Una Menos en el Municipio de Tigre. A través de la plantación de un jacarandá recordamos a todas las víctimas de violencia por razones de género y nos permitimos reflexionar sobre el camino recorrido, recordando la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Esta fecha también nos convoca a renovar nuestro compromiso para seguir construyendo una comunidad más justa, igualitaria y libre de violencias”, expresó Nadia Olivieri, secretaria de Mujeres, Género e Infancia.

La jornada se enmarcó en la conmemoración de los 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, una fecha que convoca a reflexionar sobre la necesidad de seguir impulsando acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia de género. De esta manera, el Gobierno local ratifica su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de todo tipo de violencia.