Marinucci y Andreotti en la presentación de la Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial en la UNDelta

La iniciativa busca fortalecer la formación de inspectores y agentes municipales para profundizar la prevención y reducir la siniestralidad vial.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezaron la apertura institucional de la Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial para Inspectores y Agentes Municipales en la Universidad Nacional del Delta, una iniciativa que fortalecerá la formación y la concientización como herramientas clave para reducir la siniestralidad.

El titular de la cartera provincial destacó la importancia de generar espacios de capacitación permanente y valoró el trabajo conjunto entre el Estado municipal, la Provincia y las instituciones educativas para promover una circulación más segura.

“Cuando se lanza una diplomatura no se está impulsando solamente una propuesta educativa. Lo que se está haciendo es cuidar vidas. La concientización es la herramienta que nos permite avanzar hacia el objetivo de reducir la siniestralidad vial”, afirmó Marinucci.

Asimismo, el Ministro remarcó que los siniestros viales son hechos evitables y que la prevención debe estar acompañada por un fuerte trabajo de formación ciudadana. “La siniestralidad se da por imprudencia o por negligencia. Por eso es tan importante la prevención, pero sobre todo la concientización de cada integrante de la comunidad”, señaló.

En ese sentido, destacó el rol de quienes participarán de la diplomatura como multiplicadores de conocimientos y buenas prácticas. “No hay tecnología, cámaras o semáforos que puedan reemplazar la responsabilidad individual. El cambio de paradigma en la conducción se construye a partir de la conciencia de cada ciudadano”, sostuvo.

Durante su exposición, Marinucci también manifestó la voluntad del Ministerio de Transporte de acompañar la expansión de este tipo de propuestas a otros distritos bonaerenses. “Me comprometo desde el Ministerio a avanzar en la construcción de acuerdos y herramientas para que esta experiencia pueda replicarse en otros municipios. Todo lo que contribuya a prevenir siniestros y salvar vidas merece nuestro acompañamiento”, expresó.

Por su parte, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, destacó el valor de la formación como herramienta para construir comunidades más seguras y comprometidas con el respeto de las normas de tránsito. “La seguridad vial no depende solamente de la infraestructura o de los controles. También requiere de capacitación, conciencia y compromiso ciudadano. Por eso celebramos que esta diplomatura se desarrolle en nuestra Universidad Nacional del Delta, porque nos permite seguir formando agentes e inspectores que cumplen una tarea fundamental para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Estamos convencidos de que la educación y la capacitación son herramientas indispensables para transformar la realidad. Cuando el Estado, las universidades y los municipios trabajan de manera articulada, los resultados llegan de manera más rápida y efectiva. Cada inspector y cada agente que se forma incorpora conocimientos que luego se traducen en más prevención, más conciencia y más seguridad para toda la comunidad”.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Fundación de la Universidad Nacional del Delta y diputada nacional, Alicia Aparicio; la rectora de la Casa de Altos Estudios, Silvia Farías; el subsecretario de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, Eduardo Feijoo; el director provincial Cristian Vázquez; secretarios y funcionarios del Municipio de San Fernando; concejales del distrito; autoridades académicas, docentes, inspectores y estudiantes.

La Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial tiene como objetivo brindar herramientas técnicas y conceptuales para fortalecer el trabajo de inspectores y agentes municipales, promoviendo una mirada integral de la movilidad, la prevención y el cuidado de la vida.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense para fortalecer la educación vial, profesionalizar a los actores involucrados en la gestión del tránsito y consolidar una cultura de mayor responsabilidad en el espacio público, a través del trabajo conjunto con los municipios, las universidades y las organizaciones de la comunidad.