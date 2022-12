Se proyectará en San Isidro un film que visibiliza el mundo de dos personas con ceguera

El largometraje “Los que no quieren ver” de Graciela De Luca se proyectará el viernes 2 de diciembre, a las 17.30, en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459). La función será accesible e inclusiva, con subtítulos para hipoacúsicos y auriculares con audio descripción para personas que no ven. Entrada libre y gratuita.

La película visibiliza lo diferente, lo distinto, lo que a veces no queremos ver. Se adentra en el mundo de los ciegos y permite construir un retrato íntimo de cada uno, para darlos a conocer como sujeto, intentando que cada espectador entre en ese mundo.

El film realiza un registro observacional cercano y respetuoso de la vida de Natalia y Daniel, llevándonos a conocer sus pensamientos, las posibilidades y obstáculos que se presentan en sus vidas; sus deseos, sus proyectos y sus sueños. Daniel y Natalia han logrado “ver” de otra forma. No quieren ni compasión, ni lástima, quieren ser tratados con dignidad, como cualquier persona; no son superhéroes, son personas que van salvando obstáculos mientras viven su vida y muchas veces necesitan ayuda de una sociedad que poco los mira. “Los que no quieren ver” pone el foco en los vínculos humanos, las emociones y derechos, intentando aprovechar el poder del cine como herramienta para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Graciela De Luca es docente, fotógrafa, directora, productora, realizadora televisiva y cinematográfica. Ejerce la docencia realizando talleres de cine y fotografía para docentes y alumnos especializándose en el área de Educación Especial, en el Programa Medios en la Escuela del Ministerio de Educación de CABA.

El HCD de San Isidro garantiza la igualdad de acceso a este recinto.

Para más información sobre este ciclo los interesados pueden comunicarse al 4512-3336.

