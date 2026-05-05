San Isidro moderniza el trámite de licencias y reduce la espera a una hora

El Municipio continúa con su plan de modernización y logra reducir los tiempos de espera y mejora la experiencia de los vecinos al momento de renovar las licencias de conducir.

En San Isidro se renuevan las licencias de conducir en una hora con el nuevo sistema de gestión de turnos prepago; el vecino llega a la sede con la mayor parte del trámite realizado y solo debe realizar las evaluaciones psicofísicas, teórica y práctica en los casos que corresponda con material de estudio actualizado. Con estas mejoras, ya se entregaron más de 11 mil licencias de conducir en lo que va del año.

El Municipio redujo los tiempos de espera y simplificó cada instancia. La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización y busca brindar una atención más eficiente, ordenada y accesible.

¿Cómo es el paso a paso del trámite?

Solicitud de turno online: El vecino debe ingresar al sitio de TESI y seleccionar día y horario disponible: https://tesi.sanisidro.gob.ar/ Presentación de documentación: El día del turno, se presenta con DNI vigente y la documentación requerida según el tipo de licencia. Evaluación médica: Se realiza un chequeo básico para constatar aptitudes físicas y visuales. Examen teórico (si corresponde) : Evaluación de conocimientos sobre normas de tránsito y seguridad vial. Examen práctico (si corresponde): Prueba de manejo para quienes tramitan por primera vez o amplían categoría. Emisión de la licencia: Una vez aprobadas las instancias, la licencia se entrega en el momento.

El resto de los trámites como otorgamiento, ampliación, duplicado, certificado de legalidad, entre otros, pueden llevar más tiempo ya que requieren otras instancias. Los mayores de 71 años siguen realizando el proceso con soporte del equipo de Licencias y las Delegaciones.