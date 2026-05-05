Instituciones del Municipio de Tigre fueron asesoradas sobre la presentación de documentación anual obligatoria

En el CUT, entidades del distrito accedieron a un curso donde se le brindó información y herramientas para situaciones administrativas.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada destinada a instituciones del distrito, donde se brindó información y asesoramiento sobre la presentación de la documentación anual obligatoria.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), representantes de las entidades resolvieron dudas y facilitaron herramientas para situaciones administrativas diarias.

Para más información sobre programas para instituciones, podés comunicarte con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o por mail a [email protected].