“Es un orgullo para mí servir a la Patria”

En el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Argentina, destacamos la historia de vida del Suboficial Mayor Gastón García: maquinista, licenciado y encargado de la Oficina Regional Seguridad Ambiental (ORSA) Buenos Aires.

Cada 21 de abril se conmemora este día por la sanción de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 1972. Mediante la legislación, se pretende recrear y reforzar entre la población, la cultura en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, a través de diversas actividades que intentan controlar los riesgos laborales.

En el ámbito de la Armada Argentina se encuentra el Servicio de Seguridad Ambiental de la Armada (SIAM), que realiza relevamientos e inspecciones de los ambientes de trabajo de los destinos de la Fuerza, a través de sus Oficinas Regionales de Seguridad Ambiental (ORSAs), integradas por personal con título habilitante en Higiene y Seguridad.

Entre este personal idóneo, se encuentra el Suboficial Mayor Gastón García, quien además de su especialidad en Máquinas, es Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo y actualmente se desempeña como encargado de la ORSA Buenos Aires.

El Suboficial García nació en 1976. En 1992 ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina (ESSA), recibiendo el título de Perito Auxiliar de Máquinas Navales y la jerarquía de Cabo Segundo en 1994.

Gastón García cuenta que conoció la Armada a los 13 años, cuando un tío lo llevó a trabajar durante ese verano a una panadería en Lucila del Mar, en la Costa Atlántica Argentina. Una tarde durante la jornada le preguntó a qué se quería dedicar, y respondió: “motores, quiero ser mecánico”.

“Mecánico y algo más”, le dijo cómplice su tío: “Vos tenés que ser militar”, lo motivó. Y recuerda que aquel día despertó en él una pasión hacia las Fuerzas Armadas.

Durante su carrera como suboficial, realizó muchos cursos de manera independiente, como el de gasista, electricista, albañil y el de lucha contra incendios con los Bomberos de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Hizo una Diplomatura en Educación Física para niños con discapacidad y una Tecnicatura en Seguridad e Higiene y Control Ambiental Industrial. Luego, amplió su título a Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Universidad Provincial de Ezeiza.

Su experiencia en la Armada Argentina

“Lo que más realicé fueron Campañas Antárticas”, comenta el Suboficial García. En 2007 navegó con el destructor ARA “Almirante Brown” hacia el continente blanco, brindando apoyo al rompehielos ARA “Almirante Irízar” que sufrió un incendio mientras realizaba la Campaña Antártica de Verano (CAV): “Fui como Nadador de Rescate -también había realizado esta capacitación durante su carrera naval- y cumplí tareas de apoyo en helicóptero, al personal que estaba combatiendo el incendio”.

Más adelante, como Suboficial Primero a cargo de Máquinas, participó de varias CAVs desde 2015 a 2018 a bordo del transporte ARA “Canal Beagle”. En 2019 fue encargado de Seguridad e Higiene del Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada. Allí dictó capacitaciones y realizó simulacros de incendio para el adiestramiento del personal: “Estuve tres años cumpliendo esa función, hasta que tuve que afrontar el COVID 19; fue una tarea difícil para nosotros”.

Relata que además de recolectar toda la información sobre el coronavirus, participó en tareas de apoyo a la comunidad: “La Armada salía a los barrios a repartir alimentos y ayuda sanitaria. Siempre estamos presentes, es un orgullo para mí servir a la Patria”, manifiesta, a la vez que reconoce que le gustaría realizar alguna Campaña Socio Sanitaria donde se brinda asistencia a la gente del litoral.

Actualmente, como encargado de la Oficina Regional de Seguridad Ambiental de Buenos Aires, el Suboficial Mayor García desarrolla tareas orientadas a garantizar condiciones seguras de trabajo en los destinos de la Armada en la zona.

Su trayectoria refleja el compromiso, la capacitación permanente y el espíritu de servicio que caracterizan a todo el personal de la Armada Argentina.