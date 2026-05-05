Juan Andreotti recorrió la última etapa de obra de un nuevo parque alrededor del Tren de la Costa

El nuevo espacio verde del casco céntrico sanfernandino contará con equipos aeróbicos para hacer gimnasia, un corredor alrededor, juegos para chicos de todas las edades, y lugar para compartir con animales. “En un mes inauguraremos un parque muy grande en el corazón de San Fernando, y en las cercanías estamos renovando los barrios”, adelantó el Intendente.

En poco tiempo más, el Municipio incorporará un nuevo y gran espacio verde contiguo a la estación del Tren de la Costa, que vecinas y vecinos podrán disfrutar junto a sus familias e incluso con sus mascotas. La obra incluye también la renovación de veredas de las calles circundantes, y la apertura de la calle Escalada hasta 25 de Mayo.

El Intendente Juan Andreotti, quien recorrió la obra acompañado del Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, y de la Secretaria de Obras Públicas Cecilia Tucat, dijo: “En aproximadamente un mes inauguraremos el nuevo Parque junto a la estación San Fernando del Tren de la Costa; vinimos a recorrer la obra y ver los últimos detalles que faltan; y dentro de muy poquito renovaremos el edificio de la estación, donde se dictan talleres culturales”.

Y agregó: “Todo el Parque cuenta con equipos aeróbicos para hacer gimnasia, un corredor alrededor, juegos para chicos de todas las edades, y lugar para compartir con nuestros animales. Es un espacio verde muy grande en el corazón de San Fernando que será muy lindo para disfrutar en familia”.

“Además, en las cercanías de esta plaza, estamos renovando las veredas de las calles Escalada, Rosario y 9 de Julio, llegando con Escalada hasta 25 de Mayo para próximamente comenzar a renovar los barrios Alsina y Alvear”, concluyó el Jefe Comunal.