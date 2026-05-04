El Fideicomiso Fuerza Solidaria otorgó más de $640 millones en créditos a cooperativas

“La política crediticia provincial sigue llegando a emprendimientos asociativos y actores productivos locales que sostienen el entramado bonaerense”, aseguran desde la Provincia de Buenos Aires.

Durante el primer trimestre del año, el Fideicomiso Fuerza Solidaria, de Provincia Fideicomisos, aprobó y desembolsó 16 créditos destinados exclusivamente a cooperativas y federaciones cooperativas, por un monto total de $641.000.000. De esta manera, la Provincia a través de la banca pública reafirma su rol como motor del financiamiento productivo, ya que a través de una de sus herramientas estratégicas promueve el fortalecimiento de la economía social y solidaria en el territorio bonaerense.

Fuerza Solidaria es una iniciativa del gobierno bonaerense y Banco Provincia, orientada a la asistencia técnica y financiera de los procesos solidarios. Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y tiene como fin promover el fortalecimiento de organizaciones sociales, redes y grupos asociativos.

En este marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque resaltó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof se sigue fortaleciendo la economía social y solidaria pese al escenario adverso que imponen las políticas nacionales” y añadió: “Para ello es clave la articulación con los distintos sectores, que conocen de cerca las realidades de sus comunidades. De esta manera logramos que el crédito y las herramientas del Estado provincial lleguen directamente a quienes impulsan el desarrollo, la producción y el trabajo”.

En ese sentido, destacó que en 2025 se diversificó el alcance de Fuerza Solidaria para llegar a asociaciones clave dentro de la comunidad como son los clubes sociales, deportivos, talleres protegidos de producción y hasta centros de prevención de consumos problemáticos, históricamente excluidos del financiamiento tradicional.

Por su parte, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que desde la banca pública “se siguen fortaleciendo herramientas concretas para acompañar a la economía social” y afirmó que “el balance del primer trimestre del Fideicomiso Fuerza Solidaria demuestra que, aun en un contexto complejo, el Estado puede estar presente allí donde el mercado no llega, impulsando proyectos productivos con impacto real en el empleo y en las comunidades”.

En lo que va de 2026, las cooperativas accedieron a tasas y plazos que no se consiguen en el mercado financiero tradicional, en un contexto nacional marcado por la restricción crediticia, la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo.

En esa línea, el vicepresidente de Provincia Fideicomisos, Néstor Francescangeli, explicó que “los bancos solo pueden prestar a empresas que cumplen requisitos muy excluyentes para las cooperativas”, y en esa línea, agregó: “Aquí se hace algo distinto: se entra a la cooperativa, se conoce el proyecto y se asume el riesgo de acompañarlo, porque detrás hay familias, trabajo y comunidades enteras que dependen de eso”.

Del total de créditos otorgados, más del 80% correspondió a cooperativas que recibieron su primer financiamiento, lo que da cuenta del carácter inclusivo del instrumento y de su capacidad para incorporar organizaciones históricamente excluidas del sistema. En tanto, el monto de los préstamos varía entre los $30 y los $40 millones -con algunas excepciones de hasta $70 millones-, a pagar en plazos que van desde los 24 hasta los 48 meses.

Los fondos estuvieron destinados a inversión productiva, compra de insumos, incorporación de maquinaria, obras de infraestructura y fortalecimiento de servicios esenciales, con impacto directo en el empleo y las economías locales.

Por su parte, el presidente del Comité de Administración del Fideicomiso Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, remarcó el sentido político del financiamiento: “La situación actual es el resultado de un modelo económico que excluye. Frente a esto, creemos que nadie se salva solo. Asumir riesgos, estar presentes y acompañar a quienes generan trabajo es parte de la responsabilidad de la gestión pública”.

Durante el primer trimestre accedieron a financiamiento la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela (FECOOTRAUN); la Cooperativa Justicia, Calidad y Precios Ltda.; la Cooperativa El Gran Pez; la Cooperativa de Trabajo La Esperanza; la Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda.; la Cooperativa de Trabajo Reciclando Conciencia; la Cooperativa Cimarrón; la Cooperativa Mundo Textil; la Cooperativa Textil Argüello; la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Arribeños Ltda.; la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas Ltda; Taller Protegido Asociación Civil Arcoiris; Club de Rugby Los Tilos; Asociación Cooperador de la Colonia de Discapacitados ANDAR; la Asociación de Fomento Edilicio, Cultural y Deportiva Amigos de la Ciudad Jardín Lomas del Palomar (AFALP); la Asociación Civil Escuela de Recreación y Deportes; y la Asociación Civil Club Sportivo Villa Ballester.

Los créditos fueron estructurados con esquemas de garantía flexibles, incluyendo instrumentos a través de Provincia Bursátil, cesión de derechos de cobro y prenda sobre bienes productivos, adaptados a la realidad de cada cooperativa.

Con esta política de financiamiento, la Provincia a través del Fideicomiso Fuerza Solidaria continúa fortaleciendo a cooperativas y organizaciones de la comunidad que invierten, producen y sostienen empleo en sus territorios, allí donde el mercado no llega.