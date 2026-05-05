Acerca de la Libertad de Prensa

Escribe: Román Reynoso (*)

​Sin periodismo no hay democracia: ¿por qué defender la libertad de prensa hoy es más urgente que nunca?

​La realidad de nuestro oficio en Argentina nos obliga a abandonar las celebraciones protocolares para hablar de lo que verdaderamente sucede en las calles y en las redacciones. Informar se ha convertido en una tarea de resistencia frente a un escenario de hostilidad que no distingue entre el espacio físico y el digital.

​El periodismo profesional enfrenta hoy un ataque sistemático. No se trata solo de críticas, sino de un hostigamiento permanente en redes sociales, muchas veces impulsado desde las más altas esferas del poder y replicado por ejércitos digitales que buscan silenciar cualquier voz disonante o pregunta incómoda. Esta violencia digital tiene un objetivo claro: que el periodista se autocensure para evitar el linchamiento público.

​Pero las barreras no son solo simbólicas. La decisión de cerrar la histórica sala de prensa en Casa de gobierno y las crecientes dificultades para acceder a la información pública son señales alarmantes de un retroceso institucional. Cuando se restringe el acceso al lugar donde se toman las decisiones o se ponen trabas burocráticas para conocer datos que pertenecen a la ciudadanía, lo que se está limitando no es el trabajo de un cronista, sino el derecho de cada argentino a saber qué se hace con sus recursos y su futuro.

​Debemos entender que la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un escudo de los ciudadanos. Un gobierno que elude las preguntas es un gobierno que evita rendir cuentas. Por eso, defender el ejercicio libre del periodismo es, en esencia, defender la salud de nuestra democracia.

​¿Considerás que la transparencia gubernamental está en riesgo hoy?

(*) Periodista