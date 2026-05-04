Programa “Capacitar para emprender” en municipios

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continúa ampliando el alcance de políticas públicas orientadas a la inclusión productiva y el desarrollo de la economía social en toda la Provincia.

En el marco de una política pública orientada al fortalecimiento de la economía popular, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, avanza en la implementación del programa Capacitar para Emprender en los municipios bonaerenses. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Economía Popular, está destinada a acompañar el crecimiento de unidades productivas y emprendimientos de la economía social en todo el territorio provincial.

Capacitar para Emprender tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos vinculados a la administración de costos, fijación de precios, organización del emprendimiento, comercialización y estrategias de venta, incluyendo herramientas digitales, con el fin de fortalecer la sustentabilidad y el crecimiento de las unidades productivas.

A través de encuentros presenciales, la iniciativa busca potenciar las capacidades de emprendedores y emprendedoras en toda la provincia de Buenos Aires, promoviendo la autonomía económica, la formalización de actividades y la generación de nuevas oportunidades de trabajo.

En este sentido, el programa ya comenzó su despliegue territorial en la Provincia. La primera jornada se realizó este viernes 24 de abril en la ciudad de San Nicolás.

Al respecto, Menéndez destacó: “Estamos poniendo en marcha una política que tiene alcance provincial y que busca fortalecer a quienes todos los días sostienen la economía popular. Queremos que estas herramientas lleguen a cada municipio, para que más emprendimientos puedan crecer, consolidarse y generar trabajo en sus comunidades”.

(*) Para más información o inscripciones, las personas interesadas pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.motivaemprender.org/capacitar-para-emprender.