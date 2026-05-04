El Municipio abrió la convocatoria para formar parte Coro Juvenil de Tigre

La actividad está destinada a personas entre 18 a 35 años con o sin experiencia y que residan dentro del partido. La iniciativa se realizará en el Centro de Jubilados Amor de Benavídez los días jueves de 18:30 a 20:30h.

El Gobierno local comenzó con la convocatoria para vecinos y vecinas del partido para formar parte del Coro Juvenil de Tigre. Podes inscribirte a través del mail: [email protected] o acercarse al lugar los días de ensayo.

Los ensayos se realizarán en el Centro de Jubilados Amor de Benavídez, localizado en la calle General Pacheco, entre Avenida Alvear y Belgrano. Los requisitos son: tener entre 18 y 35 años de edad; tener domicilio en el partido de Tigre y no es necesario contar con experiencia previa en la materia.

La iniciativa tiene como objetivo brindar un espacio gratuito para aprender, compartir la música y cantar en comunidad. A su vez, busca ofrecer a los jóvenes del distrito herramientas para su formación vocal y musical, independientemente de si cuentan con experiencia.

Para más información sobre éste y otros programas culturales del Municipio de Tigre, consultar en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre