Se presentará en Provincia la propuesta de nuevos recorridos junto a las empresas de colectivos 

El Municipio presentará en el Ministerio de Transporte provincial su propuesta de recorridos que viene desarrollando de manera conjunta con empresas de colectivos y sindicatos de trabajadores.

Luego de más de un mes de reuniones técnicas junto a diferentes empresas nacionales y provinciales de colectivos que, en su mayoría, prestan servicio en el municipio de San Isidro, el equipo de movilidad municipal presentará al gobierno provincial mañana, martes 5 de mayo, un nuevo esquema de recorridos que prioriza la cobertura en todas las localidades. El avance de estas gestiones se mantuvo en reserva, ya que para garantizar la viabilidad técnica y operativa de los cambios, fue necesario realizar un análisis exhaustivo de las alternativas.

Desde que comenzó esta gestión, el gobierno municipal se puso a disposición de la empresa M.O.G.S.M para mejorar la eficiencia en sus ramales. En un contexto de cambio de políticas de subsidios y baja demanda de pasajeros, durante 2025 se realizaron diversos cambios de recorrido a pedido de la empresa para acompañarla, mejorar sus indicadores, y así poder sostener el servicio de transporte público.

Si bien estos cambios mejoraron su operación, no fueron suficientes para poder sostener el servicio de una empresa privada que se encuentra en una situación compleja de deudas con proveedores, combustible y salarios desde hace ya mucho tiempo.

A partir de la crisis de la empresa privada M.O.G.S.M, que afecta el servicio de las líneas 333, 437, 407 y 707, el municipio busca garantizar alternativas de movilidad a los vecinos de San Isidro que utilizan el servicio a diario, esperando que los nuevos recorridos que se realizarán con las líneas provinciales permitan que se conecten de mejor manera y se sumen cada vez más pasajeros al sistema.

Una vez que estos recorridos sean aprobados por el gobierno provincial se informará la implementación de los cambios y se hará comunicación en las paradas de colectivo y por todos los canales del municipio.