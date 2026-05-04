Malvinas Argentinas vivió una nueva fiesta del mundo automotor con la 5° edición de ExpoCar

El Municipio de Malvinas Argentinas volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del automovilismo con la realización de la 5ta edición de ExpoCar, un evento que año tras año continúa creciendo y posicionándose como un clásico dentro del calendario de actividades del distrito.

La jornada tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio Municipal y reunió a miles de vecinos, familias y visitantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia para ser parte de esta propuesta.

Durante el encuentro, más de 700 vehículos entre autos tuning, clásicos y de TC se exhibieron ante el público, mostrando no solo el nivel y la calidad de cada proyecto, sino también la pasión, el trabajo y la dedicación de cada expositor. Los asistentes pudieron recorrer cada espacio, conocer los vehículos de cerca y escuchar las historias detrás de cada uno de ellos, generando una experiencia única para grandes y chicos.

La propuesta fue impulsada por la Dirección de Juventud del Municipio, un área creada por Leo Nardini al inicio de su gestión, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y desarrollo para los jóvenes del distrito.

Acompañó la jornada el diputado provincial Luis Vivona, quien destacó el crecimiento sostenido de ExpoCar y el compromiso del Municipio para seguir promoviendo eventos de calidad, abiertos y gratuitos para toda la familia.

También hubo simuladores de manejo, premios, sorteos y Djs.