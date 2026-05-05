Nardini inauguró la primera etapa de pavimentación en el Barrio Primaveral

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró la primera etapa de las obras de pavimentación en el Barrio Primaveral. Se trata de tres cuadras sobre la calle Uruguay, en el tramo comprendido entre las intersecciones con Patricias Mendocinas y Pitágoras, y entre Descartes y Nagasaki.

Acompañado por decenas de vecinos y vecinas, Nardini recorrió las cuadras recientemente inauguradas y expresó: “El Barrio Primaveral es uno de los más populares del distrito. Acá viven muchos trabajadores y trabajadoras. Estoy muy contento de poder charlar con ellos y cumplir la palabra que les dimos tiempo atrás, cuando anunciamos que íbamos a empezar a trabajar para conectar el barrio con el Plan Integral de Pavimentación que llevamos adelante desde el municipio.”

Esta primera etapa comprende tres cuadras de un total de seis, correspondientes al primero de cuatro lotes. El total de este paquete incluirá la pavimentación de 4.450 metros cuadrados de superficie, la colocación de 440 metros lineales de cañería hidráulica y el reacondicionamiento de sumideros y es ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana del municipio.

El intendente adelantó que el Plan Integral de Pavimentación continuará en los próximos meses con once cuadras más y, el año próximo, con cuatro adicionales sobre las calles Hiroshima y Tokio, mejorando la conectividad y la calidad de vida de todo el barrio.

Durante la recorrida, Nardini conversó con los vecinos y subrayó la importancia de la cercanía con la comunidad: “Nosotros seguimos presentes, conversando, viendo qué falta y qué cosas hay que mejorar para planificar lo que tenemos que hacer, para que Malvinas esté cada vez más linda.”

El municipio de Malvinas Argentinas sostiene este plan en todo el distrito, con la mayoría de las obras financiadas con recursos propios y gracias a la creación de la Hormigonera Municipal, que provee materiales y a la mano de obra de las cuadrillas locales.

En este sentido y a pocas horas de conmemorar un nuevo Día del Trabajador, Nardini reconoció el esfuerzo de los empleados municipales: “A veces me felicitan a mí, pero tengo que hacer extensiva esta felicitación a los trabajadores municipales, que hicieron y hacen un trabajo excelente para seguir llevando adelante la obra pública, incluso en este contexto tan difícil y a contramano de lo que plantea el gobierno nacional. Estamos muy orgullosos y decididos a avanzar todo lo que podamos en Malvinas Argentinas”.