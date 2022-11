Julio Zamora en el Dia de la Militancia: “Venimos a proponer el sueño de la comunidad de vida”

En un encuentro junto a más de 5000 militantes, el intendente aseguró que esa premisa “tiene que ver con ocuparnos de lo que le pasa al otro, con sacar a la superficie cada uno de los problemas que tienen los vecinos”. “Nuestra comunidad de vida es de amor hacia esos vecinos que están sufriendo, a los que no llegan a fin de mes, a los que no pueden poner la comida arriba de la mesa; somos hermanos de todos ellos y ellas y trabajaremos desde el peronismo para revertir esa situación”, manifestó.

El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora compartieron la celebración del Día del Militante con más de 5000 vecinos y vecinas en el Club Deportivo Tigre. En ese marco, el jefe comunal destacó: “Venimos a proponer el sueño de la comunidad de vida”.

Antes del acto principal y respecto al encuentro, el jefe comunal señaló: “Como todos los años estamos festejando este Día de la Militancia junto a quienes nos acompañan desde el anonimato bancando nuestras políticas públicas y lo que hacemos desde el Municipio de Tigre. Es una forma de agradecerles a todos los simpatizantes que tenemos desde nuestro espacio. El militante tiene una función vital, sin ellas y ellos no podríamos cumplir los sueños para los vecinos y vecinas de Tigre. Detrás del intendente y el equipo de Gobierno hay muchos y muchas que día a día empujan para que hagamos todo lo que debemos en la gestión”.

Antes de su llegada al escenario para brindar sus palabras, el intendente interactuó con los miles de vecinos presentes de todas las localidades, quienes expresaron su apoyo hacia su Gobierno. Se compartió un emotivo video que inició con una dedicatoria al trabajo realizado durante los 9 años de la gestión acompañado de la labor de vecinos y vecinas comprometidos y solidarios con la comunidad. Además, la proyección exhibió las obras en materia de seguridad, protección de personas vulnerables, salud, educación, entre otras políticas del Municipio que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida y poner en valor a los barrios. Posteriormente, el jefe comunal brindó su discurso en un predio colmado de miltantes.

En su alocución, el intendente manifestó: “Quiero contarles que el año próximo vamos a cumplir 10 años de realizaciones concretadas en Tigre. Juntos, militancia y gestión política pudimos construir el Hospital Materno Infantil que hoy es un verdadero orgullo para todos los vecinos y vecinas de Tigre. Hicimos centros de salud, polideportivos, centros asistenciales como el Odontológico y Oftalmológico y pudimos llegar a la casa de cada habitante del distrito con distintas acciones que tienen que ver, ni más ni menos, con nuestro origen. Somos peronistas de toda la vida y vamos a estar al lado de la gente”.

Y prosiguió: “En estos momentos de la historia de nuestro movimiento donde pareciera que el pensamiento liberal e individualista se quiere adueñar del peronismo de Tigre, nosotros decimos ¡acá estamos! No vamos a dejar pasar ideas aventureras en nuestra ciudad. Quiero decirles que ante esta disyuntiva que hoy tiene nuestro movimiento nacional le vamos a responder como siempre, con más peronismo. Eso significa estar en las calles, al lado de los vecinos que están sufriendo la inflación, de aquellos que se quedaron sin trabajo. Queremos que nuestro Gobierno solucione estos problemas; para eso tiene que tratar con mano dura a los grandes empresarios que son los que inflan los precios. Mano dura para ellos y mano blanda para el que sufre, para el que está en los barrios. Con ellos todo nuestro corazón abierto”.

“Venimos a proponer el sueño de la comunidad de vida; uno que tiene que ver con ocuparnos de lo que le pasa al otro, con sacar a la superficie cada uno de los problemas que tienen los vecinos. Ponernos en ese lugar. Un sueño que también tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y de nuestro río Reconquista, que lo estamos viendo morir por falta de saneamiento y de las cloacas que hacen falta todavía. Nuestra comunidad de vida es de amor hacia esos vecinos que están sufriendo, a los que no llegan a fin de mes, a los que no pueden poner la comida arriba de la mesa; somos hermanos de todos ellos y ellas y trabajaremos desde el peronismo para revertir esa situación”, continuó.

Por último, el jefe comunal señaló: “Queridos compañeros, sé que algunos están muy ansiosos sacando candidaturas; nosotros como lo hicimos siempre nos vamos a someter a la voluntad popular, no vamos a hacer trampa para generar candidatos. No vamos a cambiar las reglas del juego para evitar una elección interna, como algunos quieren. Vamos a ir con la frente alta sabiendo que dimos lo mejor para los vecinos de Tigre y si ellos deciden que nuestra hora pasó lo aceptaremos con todo el orgullo, con ese valor que le damos a la soberanía popular: el pueblo es el que nos pone y el pueblo es el que nos saca, ningún dedo va a existir en Tigre mientras nosotros estemos”.

Verónica, vecina del barrio El Prado de la localidad de Benavídez, dijo: “Me pareció muy lindo el evento. A Julio Zamora lo seguimos siempre porque es un gran intendente para Tigre y ojalá siga en el 2023. Veo un Municipio organizado, con muchas obras y estoy muy conforme”.

Por otra parte, Graciela de la localidad del Troncos del Talar, mencionó: “El evento me pareció muy bueno y emocionante, hacía mucho tiempo no participaba de un acto así. El discurso del intendente Julio Zamora estuvo muy bien y estoy muy feliz de vivir en la localidad porque estamos cada día mejor. Hay muchas obras que se ven y la gestión es impecable”.

